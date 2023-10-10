Употребление куриных яиц повышает уровень холестерина
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По последним исследованиям, проведенным Университетом Коннектикута, было выяснено, что употребление куриных яиц может значительно улучшить уровень холестерина в организме.
Ученые провели эксперимент, в котором участвовали добровольцы, разделенные на две группы. Первая группа потребляла по два куриных яйца каждый день, а вторая группа не употребляла яйца вообще.
По итогам исследования было выяснено, что уровень холестерина в крови участников первой группы значительно снизился по сравнению с участниками второй группы. Это свидетельствует о том, что употребление куриных яиц может положительно влиять на состояние сердечно-сосудистой системы.
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