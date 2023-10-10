Искусственный интеллект Сбера поможет экологам найти незаконные свалки

Экологи теперь используют искусственный интеллект для выявления нелегальных мусорных полигонов. Эта технология включает в себя геоаналитическую платформу “Геометрия”, разработанную Sber AI. Об этом рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка, Александр Ведяхин, на Российском экологическом форуме.

Пилотный проект этой инициативы проводится совместно с компаниями “Сбер Бизнес Софт” и “Российский экологический оператор”.

Главная цель нейросети состоит в распознавании стихийных свалок на спутниковых снимках. Это позволит быстро предотвратить развитие незаконных мусорных полигонов и уменьшить ущерб, наносимый окружающей среде России.

Для реализации проекта “Российский экологический оператор” предоставил Сберу информацию о всех известных легальных и нелегальных мусорных полигонах. На основе этой информации была разработана и обучена модель искусственного интеллекта. Следующим шагом будет автоматический анализ спутниковых снимков всей территории РФ на предмет наличия стихийных свалок.

Данные, полученные от искусственного интеллекта, будут затем проверены волонтерами, которые осмотрят территории и подтверждать или опровергать наличие нелегальных мусорных полигонов.

Александр Ведяхин подчеркнул, что в настоящее время на территории РФ зарегистрировано более 15 тысяч нелегальных свалок, и это только те, о которых есть информация. Каждый год выявляются новые стихийные полигоны, но точное их количество неизвестно.

“Проект, который мы совместно реализуем с Российским экологическим оператором, направлен на получение полной картины нелегальных свалок на территории России. Технологии искусственного интеллекта помогут выявить все стихийные скопления мусора в стране. Как только ИИ-модель начнет стабильно точно их распознавать, пилотный проект сможет стать регулярным мониторингом, который позволит оперативно контролировать ситуацию и пресекать экологические нарушения”, – пояснил Ведяхин.