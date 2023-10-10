Костомарову пришлось отказаться от самого дорогого ради покупки протеза

Роман Костомаров после длительной болезни, отнявшей у него конечности, по сей день проходит реабилитацию и учиться жить при новых обстоятельствах. Спортсмен, обзаведшийся протезами, учится выполнять некогда самые простые для него действия – ходить, бегать, прыгать, писать…

Конечно, родные и близкие оказали Роману Костомарову большую поддержку, в том числе материальную. Но и ее мало. Фигуристу пришлось продать японский мотоцикл Yamaha, которым пользовался ранее, ради покупки протеза для руки. “Это дорогостоящие игрушки”, – цитирует супруга Оксаны Домниной “Радио 1”. Впрочем, в новой жизни мотоцикл вряд ли будет нужен лишившемуся конечностей спортсмену.

Понятно, что среди имущества Романа Костомарова спортбайк – одна из самых дорогих вещей, и расставаться с ней, наверняка, было сложно. Но фигуристу вернут часть потраченных на протезы денежных средств. Такую возможность предоставляет государство, которому спортсмен выразил благодарность.

Кстати, на выставке в Сочи Роман Костомаров заявил о готовности

лично испытать новые отечественные протезы. Например, фигурист хочет протестировать стопы одного из производителей. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.