 

Мнение: Как США давили на ХАМАС?

10.10.2023, 18:14, Разное
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Президент России Владимир Путин высказался по поводу нападения боевиков ХАМАС на Израиль.

Дословно: «….мы видим резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке. Я думаю, что многие согласятся со мной в том, что это яркий пример провала политики Соединённых Штатов на Ближнем Востоке, которые пытались монополизировать урегулирование, но, к сожалению, не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон, а, наоборот, выдвигая свои собственные представления о том, как это должно быть сделано, оказывали давление на обе стороны – именно на обе: то на одну, то на другую. Но каждый раз – без учёта коренных интересов палестинского народа, имея в виду, прежде всего, необходимость реализации решения Совета Безопасности ООН о создании независимого, суверенного палестинского государства.

Но в любом случае, что бы там ни происходило… ущерб гражданскому населению должен быть минимизирован и сведён к нулю, причём мы призываем к этому все конфликтующие стороны» (отсюда).

Я правильно понял президента моей страны? Это США надавили на ХАМАС, организовали музыкальный фестиваль в кибуце Реим, подготовили боевиков, снабдили их дельтапланами и оружием, и нелюди расстреляли не менее 260 мирных людей?

После чтения стенограммы речи Путина, у меня сложилось впечатление, что он не знает, что сейчас происходит в Израиле и секторе Газа. Когда счет погибших и раненных в Израиле и сектора Газа исчисляется уже тысячами, фраза «что бы там ни происходило… ущерб гражданскому населению должен быть минимизирован и сведён к нулю» выглядит каким-то издевательством над реальностью.

Путина специально подставили, не доложив о тысячах жертв среди гражданского населения как в Израиле, так и в секторе Газа?

На снимке: авиаудар Израиля по сектору Газа,   фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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