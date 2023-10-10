Бензин на бирже подешевел на 2-4%, но стоимость дизеля выросла на 2,5%

Биржевые цены на топливо в европейской части РФ продемонстрировали разнонаправленную динамику на последних торгах. Так, бензин марки Аи-92 и Аи-95 подешевели на 2-4%, в то время как стоимость летнего дизельного топлива выросла на 2,5%.

По результатам торгов, цена бензина марки Аи-92 упала на 3,9% и составила 54,2 тыс. рублей за тонну, а Аи-95 подешевел на 2,4%, достигнув отметки в 58,3 тыс. рублей за тонну. В то же время, стоимость летнего дизтоплива увеличилась на 2,6% и составила 60,5 тыс. рублей за тонну. Цены на сжиженный углеводородный газ уменьшились на 7,34%, снизившись до 28,103 тыс. рублей за тонну.

Правительство Российской Федерации недавно предприняло ряд мер для стабилизации ситуации на топливном рынке, включая введение запрета на экспорт бензина и дизеля с 21 сентября и корректировку демпфера с повышением требований к продаже нефтепродуктов на бирже с 6 октября. Эти меры привели к снижению стоимости топлива с рекордных уровней на почти 30%. Эксперты утверждают, что в дальнейшем основным фактором, влияющим на стоимость топлива, может стать курс рубля.