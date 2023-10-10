 

ЕС ввёл запрет на въезд автомобилей из сектора Газа

10.10.2023, 17:13, Разное
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Въезд на территорию Евросоюза на машинах, зарегистрированных в секторе Газа, запрещён с 12 октября – об этом сообщили в Брюсселе после очередного совещания министров иностранных дел.

Ограничения вводятся в качестве «меры деэскалации конфликта».

Неважно, используется транспортное средство в частных или коммерческих целях. Если автомобиль имеет номерные знаки Палестины, пересечение границ стран ЕС для него будет сильно осложнено – потребуется получить специальное разрешение, а иначе есть риск конфискации. В список предметов, запрещённых для ввоза палестинцами в Европу, также попали косметика, алкоголь, ноутбуки, фотоаппараты, мобильные телефоны и изделия из меха.

В то же время Европа пока отказалась от ограничений на ввоз взрывчатки и стрелкового оружия для жителей автономии – им всё ещё доступны те же лимиты, что и афганцам. Этот шаг может стать следующим, если ХАМАС немедленно не пересмотрит свою политику, предупредили в Брюсселе.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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