Мнение: О сверхдержаве с голой ж***ой… Путин, что ты творишь?

Не, ну так-то оно вроде «всё пучком». По плану. «Арматы» ездят, «Буревестники» летают, воины воюют. Мир прогибается потихоньку под нас. Сейчас вот ещё, Бог даст, «Царь-бомба» ка-а-ак долбанёт по Новой Земле — и все вообще ах…нут.

Людям это нравится. Им от этого хорошо. Почти всем и почти во всём.

Одна проблемка, правда нарисовалась. Ма-а-ахонькая. Но колючая.

Не то, чтобы жрать нечего, хотя ежи уже уснули, а снегири ещё не прилетели. Тут пока «дачный урожай» выручает. Но вот прикрывать ж***пу становится всё сложнее. Ибо #доллар скачет, #цены растут, а народ… безмолвствует. И лишь растерянно чешет репу. Мол, как же так: величия полные штаны, но именно со штанами — полная засада.

Вот такая изумительная штука попалась.

Итак, для каждого восьмого «дорогая покупка» — та, на которую нужно копить от нескольких месяцев до года, — всего лишь чуть больше 80 долл. по тогдашнему курсу. Или осьмушка от тогдашней средней зарплаты. А для половины населения предел возможного для «крупных» трат не на еду — 500 долл. Это в сравнении со средней з/п — три четверти. То есть, работая на износ и на совесть, каждый второй с большим трудом за год накопит едва-едва 8% годового заработка. Между прочим, многомудрые финансовые консультанты рекомендуют откладывать в резервный фонд или на инвестиции хотя бы десятину совокупного дохода. Но для половины людей это — недостижимая роскошь.

Ох, бл…!

К слову сказать, заглянут тут недавно в ТЦ. Любимая фирма предлагает скромный осенний пуховичок мужской аккурат за 30 тыс. руб. А за женский хочет 50 тыс. руб. Ну, да, «параллельный импорт». Но выходит, метафора про голую ж***у — не так, чтобы гипербола…

Но было бы несправедливым не вспомнить, что «всё познаётся в сравнении». Поэтому вот ещё одна «весёлая картинка».

Надписи и подписи, как видим, на заморском языке. И сама диаграмма — из-за океана. От богатой и сильной державы, которая реально «сверх-», без этих вот угроз однажды @бнуть. Она, к слову, грозить не будет — просто, если что, возьмёт и долбанёт. Молча и эффектно. Однажды уже было в истории, помним.

Но речь не о событиях почти 80-летней давности, а о деньгах. В которых измеряется почти всё, и «величие нации» тоже. Чем богаче народ, тем круче страна, так ведь?

Ну так вот, в общей сложности 46% её жителей признают, что не смогли бы покрыть покрыть внеплановый расход на 400 долл. за счёт собственных резервов и запасов, а были бы вынуждены одалживать у друзей, занимать у ростовщиков или даже продавать вещи. Для полноты картины можно добавить, что вот эти злосчастные четыре сотни баксов — примерно можно считать равными 10% средней месячной зарплаты. Вроде, и пустяк, но на деле — проблема.

То есть, что «тут», что «там», примерно половина всего населения живёт и худо, и бедно. И хотя тамошнюю нищету с посконно-скрепной не сравнить — у них ведь любой бомж свободно пьёт «бурбон», который у нас даже средний класс позволяет себе разве что по праздникам, — так ли принципиальна эта разница? И так ли сильно будут различаться чисто субъективные ощущения двух бедняков от своего плачевного состояния?

А если нет принципиальной разницы, то которая из двух держав на самом деле с «голой ж***ой»?

И да, неужели ту, вторую тоже #Путин довёл до ручки?

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