Скандалы: Забастовка и угрозы

Вахтовики в Сибири оказались в ловушке без денег и теплой одежды

Рабочие Ковыктинского газоконденсатного месторождения в Иркутской области вышли на митинг. Два месяца им не платят зарплату. Вахтовиков заставляют работать на морозе в летней спецовке, а тем, кто простудился, отказывают в лечении. Вахтовики готовы бросить все и уехать домой, вот только денег на обратный билет у них нет, рассказал новосибирскому порталу ngs.ru разнорабочий Алексей Зимин.

Его вахта началась в сентябре. Работу он нашел через компанию-посредника «Кадано». Компания подбирает работников для «СтройТрансНефтеГаза» — генподрядчика на данном месторождении.

Сейчас несколько десятков рабочих, заключивших договор с «Кадано», оказались в ловушке. Спустя месяц работы сотрудникам не дали ни зарплату, ни аванс. Их коллеги, вахта которых началась раньше, вернулись домой и вовсе без денег — работодатель не выплатил им ни копейки. Рабочие, видя сложившуюся ситуацию, отказываются продолжать работать, пока перед ними не закроют долг.

Бастующие требуют не только закрыть долги по зарплате, но и выдать им зимнюю униформу. Дело в том, что сейчас в районе месторождения температура воздуха опустилась уже до минус десяти градусов. Зимнюю униформу, по словам Алексея Зимина, рабочим так и не дали. Приходится работать в летней. В результате несколько рабочих заболели. Они обратились за помощью в медсанчасть, но там в лечении отказали — нет средств.

Теперь, со слов вахтовиков, работодатель угрожает еще и заблокировать их карточки на питание, если сотрудники не вернутся к работе. На аудиозаписи начальник одного из подразделений говорит подчиненным, что также работает в летней форме, и не жалуется.

Рабочие бастуют с 4 октября. 5-го они написали жалобу в Трудовую инспекцию. Вахтовики отмечают, что работодатель обещает закрыть долги по зарплате. В последний раз говорили, что деньги придут на прошлой неделе, но поступлений так и не было.

Это уже не первый случай задержки зарплат перед вахтовиками. В марте этого года Минусинский районный суд Красноярского края постановил выплатить сотруднику компании Валько П.В. долг по зарплате в 896 тысяч рублей, а также 17 тысяч рублей компенсации за задержку и 10 тысяч — за моральный вред.

Учредитель компании «Кадано» Олег Анохин подтвердил изданию, что задержка по зарплате есть, но незначительная, всего на одну неделю. Произошла она из-за того, что заказчик работ задержал оплату. Глава компании заверил, что деньги должны перевести в ближайшие дни. Задолженность перед работниками тут же закроют.

В «СтройТрансНефтеГаз» не ответили на звонок. На популярном портале по поиску работы у компании в этом регионе открыто 62 вакансии. Ищут водителей самосвалов и автокранов, машинистов экскаваторов и трубоукладчиков, маляров, сварщиков и электромонтеров. Работать предлагается вахтовым методом. Зарплата разная. Например, сварщикам обещают зарплату до 228 тысяч рублей до вычета налогов, машинистам бульдозера — до 175 тысяч, малярам — до 137 тысяч, а электромонтерам — до 120 тысяч.

Бывшие работники предприятия по-разному отзываются о работодателе. Из преимуществ называют официальное трудоустройство и вовремя выплачиваемую зарплату. Среди недостатков — постоянные штрафы, из-за чего обещанный по итогам вахты доход сильно сокращается.

«В процессе работы найдут, за что вас оштрафовать, сами придумывают правила, вы тольков конце вахты поймете, что вам не всю сумму заплатили. Будьте готовы, что получите зарплату меньше», — пишет водитель самосвала, ранее работавший в данной компании.

Он добавил, что зарплата в компании сдельная. «Только вы виноваты в том, что техника ломается. Вас заставят ремонтировать ее самостоятельно, и оштрафуют за это», — добавил он.

«Новые Известия» сообщали, что лето-2023 началось с массовой забастовки уральских горняков Мариинского прииска. Там 8 июня более 80 человек отказались выходить на поверхность из шахты из-за угрозы потери работы. Работодатель — «РТ-Капитал» («дочка» госкорпорации «Ростех», которая управляет АО «Мариинский прииск») — назвал это саботажем и пригрозил, что последуют жесткие меры, вплоть до увольнения за нарушение трудовой дисциплины и ущерб рабочим процессам.

Следом «взорвался» уральский моногород Верхняя Салда (Свердловская область), зависящий от единственного крупного производства — ВСМПО-Ависма. На предприятии с общей численностью сотрудников 20 тыс человек из-за уровня зарплаты вспыхнул конфликт между рабочими и топ-менеджментом. «Синие воротнички» тогда пригрозили дойти до Путина.

Следом вторую за месяц голодовку из-за долгов по зарплате объявили работники коммунального предприятия в городе Снежногорск Мурманской области. Им с лета не платят зарплату. После первой голодовки власти пообещали вмешаться в ситуацию и погасить долги. Однако зарплаты сотрудникам выплатили лишь за июль и то не всем.

К протестам были готовы и шахтеры. Предприятие Кузбасса — «УгольЭкспортТрейд» — в августе накопило внушительные долги перед рабочими. Общая сумма задолженности по зарплате превышала 150 млн рублей. Рабочие утверждали, что им не платят уже несколько месяцев. Не погашены еще и майские «квитки». Работодатель должен работникам от 150 до 400 тыс рублей.

Юлия Ликарчук

Оригинал материала: “Новые Известия”