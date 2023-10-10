В новую Assassin’s Creed по просьбе фанатки добавили ее необычного кота

Французская компания Ubisoft, известная своей работой над серией Assassin’s Creed, внесла необычное изменение в последнюю часть игры под названием “Mirage” в ответ на запрос одной из преданных фанаток. Об этом пишет издание TheGamer.

История кота одной из поклонниц Assassin’s Creed случайно стала предметом интереса фанатов. Игрок с никнеймом “suckashelfboi101” обратил внимание, что одно из животных в игре имеет узор на морде, напоминающий логотип игры – вытянутый ромб. Он опубликовал скриншот с этим котом на Reddit, и комьюнити начало расследование происхождения этого необычного элемента.

Исследования фанатов привели их к истории Аланны Сэс, участницы сообщества Assassin’s Creed, которая обратилась к разработчикам с просьбой внести своего почившего питомца в игру.

“Пожалуйста, добавьте в игру этого кота, на морде которого изображен логотип AC. Он принадлежал моей семье и недавно пересек радужный мост. Я с радостью заплачу за кофе и пончики всем членам команды, готовым сверхурочно поработать над моей просьбой”, – написала поклонница.

Эта история стала очень популярной среди поклонников Assassin’s Creed, и они сделали фотографию кота Аланны Сэс мемом, дав ему кличку “Котосин”.