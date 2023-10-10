 

Разъехались: почему Анита Цой больше не живет с мужем под одной крышей

10.10.2023, 16:05, Новости дня
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Семью Аниты Цой часто называют одной из самых крепких и образцовых. Как известно, артистка состоит в браке со своим единственным мужем Сергеем уже больше 30 лет. Влюбленные поженились еще в 1990 году, и с тех пор не расставались. Впрочем, вместе с супругом Анита Цой проводит не так много времени, как принято у многих других пар.

В беседе с корреспондентом “Утро.ру” певица призналась, что они с мужем не живут под одной крышей. А значит, им не приходится каждую ночь делить постель, а также встречаться за завтраком на кухне и занимать очередь в ванную комнату по утрам. Однако в семье звезды, по ее признанию, по-прежнему все хорошо.

Оказалось, супруги разъехались вовсе не из-за того, что больше не хотят быть друг с другом. Анита Цой объяснила, что они с мужем живут в разных домах, потому что им так удобнее. Как отмечает интернет-издание “Подмосковье сегодня”, артистка любит работать по ночам, а ее избранник в темное время суток предпочитает видеть сны. Поэтому отдельные места жительства стали для пары настоящим спасением.

“Разъехаться было хорошим решением, потому что так мы друг от друга не устаем. Причем это была моя идея, поскольку я хотела спокойно творить”, – поделилась Анита Цой.

Но даже при условии жизни в разных домах, супруги никогда не расстаются надолго. Певица рассказала, что ее дом находится по соседству с жилищем мужа. Кроме того, по признанию Аниты Цой, избранник проводит в ее гостиной практически каждый вечер.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что Аниту Цой выдали замуж против ее воли.


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