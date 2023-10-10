Семья покинувшего Россию Назарова пережила потрясение: что произошло

23-летняя Арина Назарова,

подобно многим москвичам, не стеснялась прибегать к услугам клининговых

компаний. Уборщица из Таджикистана три года исправно выполняла свои

обязанности, не вызывая никаких нареканий, однако недавно решилась перейти

грань — причем грань весьма серьезную.

Вчера Арина, дочь Дмитрия

Назарова, вошла в свою квартиру и была потрясена представшей перед ней

картиной. Неудивительно, ведь, как правило, девушка привыкла уходить из бардака

и возвращаться в идеальный порядок. На сей раз взору Арины предстал абсолютный

переполох: шкафы перевернуты и разломаны, одежда на полу, дверях и окнах.

Совершенно очевидно, что грабители не просто наткнулись на случайное жилище, а

искали что-то конкретное.

И нашли — мы не знаем, была

ли осведомлена таджикская уборщица дочери Дмитрия Назарова о том, где именно

Арина хранила свои сбережения, однако они были найдены и похищены. Три с

половиной миллиона рублей девушка, совершенно не подозревая предательства,

простодушно держала в тумбе возле кровати. Об этом также рассказывает “Царьград”.

Арина спешно стала набирать

уборщицу — и, разумеется, это было бесполезно, имело смысл набирать

только 102. Полицейские сработали очень оперативно и уже на следующий день

после подачи заявления поймали таджикскую уборщицу — женщина из союзной

республики не стала отрицать свою вину. Возбуждено уголовное дело. Как отреагировал на происшествие Дмитрий Назаров, пока неизвестно.