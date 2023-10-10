 

Семья покинувшего Россию Назарова пережила потрясение: что произошло

10.10.2023, 16:05, Новости дня
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23-летняя Арина Назарова,
подобно многим москвичам, не стеснялась прибегать к услугам клининговых
компаний. Уборщица из Таджикистана три года исправно выполняла свои
обязанности, не вызывая никаких нареканий, однако недавно решилась перейти
грань — причем грань весьма серьезную.

Вчера Арина, дочь Дмитрия
Назарова, вошла в свою квартиру и была потрясена представшей перед ней
картиной. Неудивительно, ведь, как правило, девушка привыкла уходить из бардака
и возвращаться в идеальный порядок. На сей раз взору Арины предстал абсолютный
переполох: шкафы перевернуты и разломаны, одежда на полу, дверях и окнах.
Совершенно очевидно, что грабители не просто наткнулись на случайное жилище, а
искали что-то конкретное.

И нашли — мы не знаем, была
ли осведомлена таджикская уборщица дочери Дмитрия Назарова о том, где именно
Арина хранила свои сбережения, однако они были найдены и похищены. Три с
половиной миллиона рублей девушка, совершенно не подозревая предательства,
простодушно держала в тумбе возле кровати. Об этом также рассказывает “Царьград”.

Арина спешно стала набирать
уборщицу — и, разумеется, это было бесполезно, имело смысл набирать
только 102. Полицейские сработали очень оперативно и уже на следующий день
после подачи заявления поймали таджикскую уборщицу — женщина из союзной
республики не стала отрицать свою вину. Возбуждено уголовное дело. Как отреагировал на происшествие Дмитрий Назаров, пока неизвестно.


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