Колхозники показали Александру Лукашенко беспилотный электротрактор

Президент Белоруссии познакомился с новейшей отечественной разработкой при посещении колхоза «Красный жодинец». Не имеющая аналогов в мире машина способна вспахивать десятки гектаров земли без участия человека.

Рабочие колхоза полностью демонтировали руль, педали и водительское сидение. Машину оснастили электродвигателем от нового «Москвича» и блоком автономного управления. В отличие от традиционных моделей новый трактор теперь совершенно не зависит от состояния тракториста, в котором тот вышел на работу.

Александр Лукашенко выяснил принцип работы электротрактора у его создателя.

— Где-то здесь нажимается кнопка и машина едет сама, — пояснил слесарь Иван Брагин.

— То есть никакой соляры не нужно? Только электричество? , — уточнил Лукашенко.

— Да. Только ток и Bluetooth не ниже версии 4.2, — подтвердил Брагин.

В настоящий момент передовой образец проходит испытания на колхозном поле, после чего будет приниматься решение о его массовой эксплуатации по всей стране и продаже на экспорт. По словам создателя, электротрактор работает от обычной бытовой розетки и единственный его недостаток – обязательное использование удлинителя.

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