ЦИК не будет выполнять законы физики

GPT модели Davinchi3 от OpenAI сообщает:

Представители Центральной избирательной комиссии (ЦИК) заявили, что они больше не будут признавать и выполнять законы физики. Это решение было принято после долгих консультаций с экспертами по квантовой механике и группой ученых, изучающих паранормальные явления.

«Мы пришли к выводу, что для проведения честных и прозрачных выборов нам необходимо освободиться от оков классической физики», — сказал представитель ЦИК. Он также добавил, что избирательные участки будут оборудованы устройствами для телепортации и временных петель, чтобы граждане могли голосовать несколько раз, если пожелают.

Кроме того, ЦИК планирует использовать антигравитационные устройства для перевозки бюллетеней и устранения возможности их подделки. «Мы также рассматриваем возможность использования параллельных вселенных для проведения выборов в разных измерениях», — добавил представитель.

Эксперты по физике выразили недоумение по поводу этого решения, считая его нарушением основных принципов науки. Однако ЦИК уверяет, что все изменения будут осуществлены в интересах граждан и в соответствии с последними научными открытиями.

Пока что неясно, каким образом ЦИК планирует внедрить эти нововведения и будут ли они эффективными. Однако одно ясно: предстоящие выборы обещают быть самыми необычными в истории страны!

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