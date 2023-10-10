 

Компания Proteqta представила в России умную защитную каску Atom 4.0 для рабочих

10.10.2023, 15:14, Разное
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Компания Proteqta представила в РФ свою последнюю разработку – интеллектуальную защитную каску Atom 4.0. Она объединяет в себе функциональность классической РОСОМЗ и передовой смарт-технологии.

Atom 4.0 оснащена несколькими уникальными возможностями, включая “тревожную кнопку” и датчиками для измерения температуры и влажности. Кроме того, каска оборудована Bluetooth-модулем и GPS/ГЛОНАСС для эффективной работы в различных условиях. Подзарядка осуществляется удобным беспроводным способом.

Система Atom 4.0 включает в себя три компонента: смарт-модуль каски, базовая станция с протоколом LoRaWAN и аналитический сервер, который собирает и анализирует информацию о сотрудниках, использующих эти устройства. Каска способна функционировать до пяти дней без подзарядки и имеет радиус действия до 20 километров.

Кроме того, умная каска контролирует высоту, что позволяет работодателям отслеживать местоположение сотрудников в опасных зонах, при выполнении работ на высоте или перемещении по территории, а также выявлять нарушения трудового режима.

Важным элементом умных касок Atom 4.0 является оперативное информирование операторов о падениях, ударах и неподвижности сотрудников через разные каналы связи, включая SMS, электронную почту и мессенджеры. Устройства также оборудованы кнопкой вызова помощи и голосовым модулем, которые позволяют работникам быстро реагировать на опасные ситуации.


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