Просидевшая два дня в бомбоубежище Глюкоза вернулась в Москву

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10.10.2023, 14:55, Новости дня
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Популярная певица прославилась благодаря своим хитам “Невеста” и “Ненавижу”. Артистка активно развивается не только в творческой сфере, но и в социальных сетях. Как известно, Глюкоза любит общаться с поклонниками и делиться подробностями жизни.

На днях в Израиле произошло страшное событие. Известно, что многие звезды оказались в самом центре военных действий. Среди них оказалась и популярная певица Глюкоза вместе с супругом и детьми. Дело в том, что семья отправилась на концерт знаменитого исполнителя Бруно Марса.

В это же время на Израиль напала Палестина. Семье Глюкозы пришлось провести два дня не на долгожданном концерте, а в бомбоубежище. Все время она держала в курсе происходящего не только близких, но и поклонников. В своем микроблоге она делилась фотографиями и видео, рассказывая, что с ними происходит.

Сегодня певица поделилась, что спустя два дня нахождения в бомбоубежище она смогла вернуться в Москву. Известно, что регистрация проходила дольше, чем обычно. Однако ожидания оправдались, семье Глюкозы удалось улететь в столицу.

“Так все волнуются и переживают. Мы дома, в Москве. Все хорошо”, – цитирует RT слова популярной артистки.

Ранее “Дни.ру” писали, что уставшая от всего Глюкоза ушла из дома.


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