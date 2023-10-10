 

“Есть страх, что останусь хромать”: Асмус рассказала подробности восстановления после перелома

10.10.2023, 14:55, Новости дня
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После тяжелого перелома
Кристина Асмус перенесла не менее тяжелую операцию. Как призналась артистка,
после хирургического вмешательства ее рвало, была температура, и она два дня
“питалась” капельницами.

Сейчас Асмус проходит курс реабилитации. Но
это вовсе не означает, что девушка сидит на больничном. Актриса отметила, что
ее преследует злой рок с ногами: что ни год, то вывих или перелом. Сейчас она
носит специальную послеоперационную обувь и ходит на костылях. Асмус с иронией
заявляет, что перелом того стоил, ведь ее коллеги в буквальном смысле
“носят на руках”. За внимательное отношение и поддержку она не раз их благодарила. При этом девушка опасается, что постоянное
передвижение на костылях может перерасти в привычку. “Есть страх, что
останусь хромать”, – призналась она.

Кристина Асмус вышла на работу спустя три дня поле выписки.
Поначалу она едва могла встать на ногу, но со временем уже самостоятельно выполняла актерские трюки. Вместе с тем Кристина Асмус соблюдает рекомендации врачей: между дублями девушка обязательно прикладывает что-то холодное к ноге и держит ее горизонтально.

Напомним, что ранее Кристина Асмус получила травму стопы на съемках в Выборге. Врачи после осмотра настояли на проведении операции.

Об этом ранее писали “Дни.Ру”.


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