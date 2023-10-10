Мнение: Криптогангстеры?

В феврале 2014 года рухнула японская криптобиржа Mt.Gox. Это произошло после серии взломов и хищения 850 тыс. биткоинов стоимость которых по сегодняшнему курсу составляет около 18 миллиардов долларов.

В ходе расследования было установлено, что порядка 530 тыс. похищенных биткоинов были переведены на криптокошельки, связанные с биржей BTC-e, основанной россиянами Александром Винником и Алексеем Билюченко.

Винника экстрагировали в США. Ему грозит до 55 лет тюременого заключения. Билюченко успел скрыться в России. Здесь его приговорили к 3,5 годам колонии.

Возбуждено еще несколько уголовных дел. По статье 159 УК (мошенничество). Фигуранты этих дел – россияне, которым Билюченко перевел десятки миллионов долларов в криптовалюте.

Если Билюченко переводил мошенникам криптовалюту, похищенную с криптокошельков японской биржи Mt.Gox, можно ли россиян, завладевших этими активами называть криптогангстерами ? Или они банальные жулики-мошенники?

Для тех, кто любит читать, а не смотреть – публикация в «Новой» об истории криптобиржи, «которая не стала кошельком сепаратистов Востока Украины. Но объединила олигарха Малофеева, сотрудников ФСБ и человека с «черным ящиком» «Боинга» MH17».

PS Видео выложил не только на YouTube, но и в Rutube. Как обычно напоминаю: подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайки! Подписывайтесь и на мой Telegram-канал.

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