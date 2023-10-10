Мнение: О первом раскаявшемся олигархе… Теперь — на спецоперацию добровольцем?

Его выбор и впрямь «беспрецедентный». Или, если угодно, прецедентный. Первая ласточка.

Нет, он раздал не состояние бедным и не отправился в скит «замаливать грехи». Просто вернулся в страну, которая находится в состоянии войны со своим соседом. А ведь спокойно мог бы продолжать «отсиживаться» в благополучном государстве первого мира, где свято чтут права человека…

…за редкими исключениями.

Основатель и бенефициар «Альфа-групп» Михаил Фридман покинул Великобританию и переехал в Израиль. Об этом рассказал РБК источник, близкий к бизнесмену. Он уточнил, что банкир сейчас находится в Москве. Информацию об этом подтвердили и в «Альфа-групп» и добавили, что «сейчас бизнесмен находится в Москве и теперь планирует посещать Россию регулярно».

Михаил Фридман стал одним из первых крупных российских бизнесменов, попавших под #санкции в связи с началом специальной военной операции. Уже 28 февраля 2022 года их ввел Евросоюз, а в середине марта это сделала Великобритания, где до последнего времени и проживал Михаил Фридман. А вот #США наложили санкции на бизнесмена только в августе 2023 года.

Под ограничения попали и других совладельцы «Альфа-групп» — Петр Авен и Германа Хан. Одним из формальных оснований для рестрикций стало участие одного из них во встрече бизнесменов с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле 24 февраля, в день начала СВО. Но сам Михаил Фридман в этой встрече не участвовал. Однако попал, как кур в ощип.

Сооснователь «Альфы» не раз заявлял, что он, как и другие «олигархи» (таким словом он обозначал фигурантов санкционных списков #ЕС), не имеет влияния на #власть в РФ. «Дистанция между Путиным и кем-либо ещё подобна дистанции между Землёй и Космосом», — говорил Михаил Фридман. Но ему не верили.

Несмотря на заморозку счетов и запрет на въезд, Михаил Фридман долгое время оставался в Великобритании, хотя и жаловался, что жизнь под санкциями сравнима с домашним арестом, а блокировка карточек не позволяет ему даже оплатить услуги уборщицы. Он пытался «донатить на ВСУ», боролся в судах, осуждал «агрессию» — всё тщетно. Последней каплей стала конфискация его активов той стороной, которой он «помогал».

А ведь ещё не так давно прежние хозяева жизни в России чуть ли не в лицо смеялись, когда им открыто и прямо говорили, мол «захлебнётесь пыль глотать». Не верили. Надеялись «проскочить между струйками». Не вышло. Как внезапно (для них) выяснилось, западное «верховенство права» на туземцев не распространяется. Даже на условно своих.

В какой-то степени это логично. Запад годами пребывал в самодовольной иллюзии, что «поскольку 500 миллиардов долларов российской элиты лежат в наших банках, ещё не известно: это ваша элита или уже наша». Которую сам же и выдумал (справедливости ради, эти слова Збигнева Бжезинского относились только к применению ЯО Россией, но не ко всем вывертам её внешней политики). Теперь, когда максимум фронды по отношению к Кремлю эти элиты проявили «всего лишь» сбежав на Запад вместо того, чтобы устроить переворот, разочарованные спонсоры взялись за кнут.

Что лишь подтвердило фееричный провал «неоколониальной» политики Первого мира.

Ну а у фридманов и авенов так и подмывает спросить:

а) Что, «сынки», помогли вам ляхи англосаксы?

б) А вы уже записались добровольцами воевать с ХАМАС?

в) Может, надо было всё же слушать маму Владимира Путина?

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