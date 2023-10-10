Мнение: Россияне готовы полюбить Израиль

Украинцы не отстают

Всплеск воодушевления наблюдаю я по всему Рунету, который формируется, как все мы знаем, в основном из высказываний российских и украинских пользователей. Сейчас в нем наблюдается – в кои-то веки – трогательное единство: и русские, и украинцы дружно и наперебой… одобряют Израиль, а точнее, принятые им “меры” для победы в объявленной войне с Газой. Как то – прекращение всякого снабжения сектора продуктами и медикаментами, отключение там электричества, воды и канализации. Плюс – полная блокада: Газа перекрыта со всех сторон, частью Израилем, частью Египтом, таким образом, все жители находятся в полноценной осаде – даже, видимо, более плотной, чем осада Ленинграда (там хотя бы была Дорога Жизни).

Ну и под это дело Израиль методично бомбит и сносит по всей Газе дом за домом – тут же и выкладывая “эффектные кадры” в сеть. То есть у жителей Сектора две перспективы – или умереть под завалами, или умереть от жажды (от голода при таких раскладах умереть, скорее всего, никто уже не успеет). Хотя возможность смерти от голода Израиль тоже зарезервировал.

Счастью россиян, когда они всё это видят, воистину нет предела. Вот же! Мы не одни! ОНИ ТОЖЕ ТАК ДЕЛАЮТ! Они такие же скоты, как и мы! Какая теперь сволочь посмеет упрекать нас за Мариуполь и тот же Бахмут?! Вот же, смотрите – это стало мейнстримом! Ближайший союзник США занимается тем же самым, и все ему аплодируют. Оказывается, геноцид – это нормальное дело, главное – иметь подходящий предлог!

И украинцы не отстают, им это нравится, тем более, что аргумент про “как же можно отключать водоснабжение мирным людям” им давно знаком, они тут же чувствует приступ невероятной солидарности с израильтянами и заводят свою старую песню с 2015 года, знакомую нам по Крыму: “А чё… им надо, пусть они воду и добывают… мы… то есть тьфу, евреи – они и не обязаны… Пить хотят – пусть убираются…” и т.д.

Израиль вступает в Клуб. Нам, россиянам, теперь будет в нем не так одиноко.