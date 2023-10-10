 

Рупор кремлевской пропаганды: Завершено расследование убийства Владлена Татарского

10.10.2023, 14:30, Разное
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Завершено расследование убийства Владлена Татарского

Помимо Дарьи Треповой, которую обвиняют по трем статьям (теракт, незаконный оборот взрывчатки, поддельные документы), к уголовной ответственности
за укрывательство особо тяжкого преступления привлечен Дмитрий Касинцев. Он прятал Трепову в своей квартире после совершения теракта, вводя в заблуждение силовиков.

По версии следствия, 2 апреля 2023 года Трепова, выполняя указания лиц, действовавших с территории Украины, принесла в кафе в центре Санкт-Петербурга статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала ее военному корреспонденту Максиму Фомину. В результате последовавшего взрыва Фомин погиб, ранения различной степени тяжести получили 52 человека, находившихся в кафе.

Расследование в отношении объявленных в международный розыск и заочно арестованных организаторов теракта – гражданина Украины Юрия Денисова, проживающего на Украине журналиста Романа Попкова и иных причастных к совершению преступления лиц, продолжается.

PS. Напоминаю, что ГУР МОУ и СБУ, которые и организовывают подобные теракты, пока что не признаны террористическими организациями. Обвиинение в терроризме пока предъявлено лишь Буданову и еще ряду лиц, хотя речь должна идти о системной правовой оценке деятельности всей структуры в целом, как это делалось в отношении ИГИЛ и Аль-Каиды.

Источник: Colonel Cassad


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