Скандалы: По жизни на «Бентли»

С начала года в стране продали 1089 супердорогих авто

Падение курса рубля, санкции и вызванный этим рост стоимости элитных автомобилей не привёл к серьёзному падению объёмов продаж. Россияне покупают «Феррари» и «Ламборгини» в тех же количествах, что и в прежние времена. Всего с начала года было продано 43 автомобиля Lamborghini, 30 машин Bentley, 32 автомобиля Rolls-Royce и 9 Ferrari. Причём это данные только одного дилера, а поставками люксовых авто занимаются многие.

Всего же, как сообщило агентство «Автостат», по итогам первого полугодия в стране было продано 1089 люксовых автомобилей – на 15% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом 40% продаж составили автомобили марки Bentley (448 штук), на втором месте по популярности – Maserati (230 штук), на третьем – Rolls-Royce (129), далее идут Lamborghini (120) и Ferrari (120).

Таким образом, можно говорить о том, что рынок дорогих автомобилей не просто живёт, а процветает. Так, в 2021 году, который стал для компаний едва ли не лучшим по объёмам продаж, в РФ было реализовано 200 машин марки Rolls-Royce, 330 Bentley, 200 Lamborghini и 55 Ferrari. Как нетрудно заметить, нынешние показатели почти не уступают прежним.

Впрочем, есть нюанс – если раньше россияне покупали новые суперкары, то теперь на рынок выходят только подержанные. Хотя, по сути, это лукавство, конечно же, никто не покупает 20-летний ржавый «Роллс-Ройс». Просто после марта 2022 года авто указанных марок в Россию официально не поставляются, отчего везти их надо кружным путём по сложной схеме. В силу эксклюзивности производители отслеживают судьбу каждого авто и могут наказать, к примеру, дилера из Эмиратов, если он продаст машину в РФ. Потому автомобиль приходится сперва оформлять на местного покупателя, что формально переводит его в разряд подер­жанных – по сути же, машина остаётся новой.

Тем не менее все эти манипуляции, сложности с логистикой и прежде всего падение курса рубля серьёзно увеличивают стоимость. В итоге цены на авто элитных марок, подсчитали в «Автодоме», выросли в 2 раза. Так, Lamborghini URUS сейчас стоит от 52 до 56 млн рублей, Bentley Bentayga – порядка 50 млн, Rolls-Royce Cullinan 70– 80 млн, Ferrari Roma – 30 миллионов. Кто же готов вываливать такие деньги? Как уточняет управляющий директор бренда Lamborghini в ГК «Автодом» Сергей Мордовин, примерно 10% покупателей составили представители из мира шоу-бизнеса. Про остальных же можно разве что догадаться. Несмотря на разговоры о непростом положении в экономике, за последние полтора года многие в стране стали богаче. К примеру, неплохо чувствует себя банковский сектор – по итогам 2022 года он получил прибыль в 203 млрд рублей. Впрочем, это выглядит каплей в море на фоне доходов застройщиков, заработавших в прошлом году на ажиотаже граждан, пытавшихся спасти свои накопления от девальвации рубля, астрономические 2,121 трлн рублей. Также неплохо чувствуют себя представители оборонной промышленности, получающие в последнее время небывалые по объёмам заказы. Почему же не порадовать себя новым «Роллс-Ройсом»?

Татьяна Нижегородская

Оригинал материала: “Наша Версия”