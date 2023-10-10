В мире увеличилось число долларовых мультимиллионеров

Количество долларовых мультимиллионеров, чье состояние составляет более $100 миллионов, за последний год выросло на 12%. Эти данные представлены в совместном докладе от Henley & Partners и New World Wealth. На момент июня 2023 года в мире подобных людей насчитывалось 28 400.

Самое большое число долларовых мультимиллионеров проживает в Соединенных Штатах, составляя 38% от всего числа. Из заслуживающих внимания городов, входящих в десятку лидеров по количеству обладателей состояния свыше $100 миллионов, четыре находятся в Соединенных Штатах. Четвертое место занял Лондон (388 человек), который стал единственным представителем Великобритании в этом рейтинге. Затем идут четыре азиатских мегаполиса: Пекин, Шанхай, Сингапур и Гонконг. Десятку лидеров замыкают Чикаго и Париж.

Москва, наоборот, оказалась на 17-м месте в этом списке. В российской столице насчитывается 205 человек, обладающих состоянием свыше $100 миллионов, среди них 23 долларовых миллиардера.