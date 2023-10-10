 

В мире увеличилось число долларовых мультимиллионеров

10.10.2023, 14:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Количество долларовых мультимиллионеров, чье состояние составляет более $100 миллионов, за последний год выросло на 12%. Эти данные представлены в совместном докладе от Henley & Partners и New World Wealth. На момент июня 2023 года в мире подобных людей насчитывалось 28 400.

Самое большое число долларовых мультимиллионеров проживает в Соединенных Штатах, составляя 38% от всего числа. Из заслуживающих внимания городов, входящих в десятку лидеров по количеству обладателей состояния свыше $100 миллионов, четыре находятся в Соединенных Штатах. Четвертое место занял Лондон (388 человек), который стал единственным представителем Великобритании в этом рейтинге. Затем идут четыре азиатских мегаполиса: Пекин, Шанхай, Сингапур и Гонконг. Десятку лидеров замыкают Чикаго и Париж.

Москва, наоборот, оказалась на 17-м месте в этом списке. В российской столице насчитывается 205 человек, обладающих состоянием свыше $100 миллионов, среди них 23 долларовых миллиардера.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.10 / Мнение: Как США давили на ХАМАС?

10.10 / Бензин на бирже подешевел на 2-4%, но стоимость дизеля выросла на 2,5%

10.10 / ЕС ввёл запрет на въезд автомобилей из сектора Газа

10.10 / Мнение: О сверхдержаве с голой ж***ой… Путин, что ты творишь?

10.10 / Скандалы: Забастовка и угрозы

10.10 / В новую Assassin’s Creed по просьбе фанатки добавили ее необычного кота

10.10 / Скандалы: Безумный парикмахер

10.10 / Колхозники показали Александру Лукашенко беспилотный электротрактор

10.10 / ЦИК не будет выполнять законы физики

10.10 / Компания Proteqta представила в России умную защитную каску Atom 4.0 для рабочих

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика