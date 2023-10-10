Филин Флако растолстел — вдоволь жирных крыс поел

Какие мы, люди, все-таки наивные: вечно переживаем, как бы зверушки и птички не перевелись и поселяем кого надо и не надо в зоопарки. А там выверяем до грамма рацион их питания, беспокоимся, как бы не растолстели, в полной уверенности, что упитанность животным вредна. При этом биологи искренне считают, что на свободе им не выжить. Дескать, утратили хищники свои охотничьи инстинкты, а травоядные и прочие их жертвы — умение выживать.

Интересно, отчего же узники клеток и вольеров то и дело устраивают побеги? Вот и филину, удравшему в начале этого года из нью-йоркского зоопарка, не сиделось там на всем готовом. Выпорхнув на свободу, он поселился в Центральном парке.

Евразийскому филину Флако удалось сбежать из своего вольера с поврежденной стальной сеткой и несколько недель срываться от сотрудников зоопарка. А те изо всех сил пытались вернуть 13-летнюю птицу, опасаясь, что эта здоровенная сова не сможет выжить в дикой природе. Сокрушались, что в неволе у бедняжки не развились охотничьи навыки.

Вопреки всем ожиданиям, ухающий пернатый теперь процветает и стал вдвое толще. А все потому, что его меню теперь состоит из огромных крыс, заполонивших Нью-Йорк. Как ни странно, на 14-ом году жизни он прекрасно восстановил положенные от природы навыки и стал безжалостным охотником.

Когда стало ясно, что филин вновь обрел инстинкты убийцы, служители зоопарка приостановили спасательную операцию, объявив, что позволят Флако попытаться выжить самостоятельно, если он не будет проявлять признаков «затруднений или беспокойства». И, судя по всему, хищник, который продолжает жить на верхушках деревьев Центрального парка, не испытывает проблем с самостоятельностью.

Филин, демонстрирующий посетителям почти двухметровый размах крыльев и упитанную фигуру, откормленную на огромной популяции крыс, быстро стал одной из знаменитостей Манхэттена. По словам жительницы Нью-Йорка Анке Фролих, он съедает за ночь до четырех крыс, то бишь вчетверо больше, чем получал в зоопарке.

А Кэти Роблес, живущая в Нью-Джерси, утверждает, что Флако стал «более крупным», поскольку для ловли крыс он «задействовал мышцы, которые раньше ему не приходилось использовать». Она пояснила:

«Он набрасывается на крыс, и ему приходится быть очень сильным. Его лапы удивительны — они огромны, они похожи на большие руки с гигантскими когтями. Люди называют их «рукавицы убийства», и я понимаю, почему».

Дэвид Барретт, наблюдающий за птицами Манхэттена, пишет в Twitter, что следит за успехами Флако с момента его побега. По его словам, поначалу филин «не очень хорошо умел летать» и приземляться, но со временем у него это стало получаться. Самой «невероятной» частью адаптации Флако к дикой природе было то, как быстро он научился охотиться.

Флако было меньше года, когда он попал в зоопарк Центрального парка. Жаль, что следующие 12 лет своей жизни он провел в неволе!

Источник информации и фото: dailystar.co.uk

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