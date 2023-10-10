 

Собянин: Павильоны “Здоровая Москва” за сезон посетили более 288 тыс человек

10.10.2023, 13:44, Новости дня
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Мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге подвел итоги работы павильонов “Здоровая Москва”. С середины мая до первого октября горожане могли бесплатно проверить свое здоровье.

“За это время обследования прошли более 288 тыс. москвичей, таким образом со старта проекта в 2019 году в нем приняли участие более 1,35 млн человек”, – написал Собянин.

Мэр уточнил, что самыми активными в прошедшем сезоне были москвичи от 40 лет. 61% посетителей – горожане трудоспособного возраста. Каждому подобрали индивидуальную программу обследования.

Всего врачи провели четыре миллиона манипуляций, из них 1,2 миллиона – лабораторные исследования и анализы. Результаты обследований доступны в электронных медкартах москвичей.

По словам мэра, медики выявили 720 тысяч факторов риска развития хронических заболеваний. Чаще всего врачи фиксировали проблемы сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

При обнаружении рисков медик направлял пациента на дополнительные обследования. Горожан, у которых не было проблем со здоровьем, пригласили прийти в павильоны “Здоровая Москва” в следующем году.

Собянин напомнил, что те, кто не успел пройти обследование в павильонах, могут записаться на диспансеризацию в поликлиниках города. Записаться онлайн можно на портале mos.ru, на emias.info или в мобильном приложении “ЕМИАС.ИНФО”.

Мэр Москвы в конце августа сообщил об открытии еще 11 поликлиник. Две построили с нуля, остальные прошли комплексную реконструкцию в рамках городской программы.


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