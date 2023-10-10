 

“Беру перерыв в отношениях” – Седокова объявила поклонникам важную новость

10.10.2023, 13:44, Новости дня
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В последнее время в жизни экс-участницы группы “ВИА Гра” Анны Седоковой происходят не самые приятные события. Несколько месяцев назад певица устроила публичные разборки с мужем Янисом Тиммой, а вскоре после этого получила травму ноги в результате падения с лестницы. И, судя по всему, эта лишь малая часть трудностей, с которыми пришлось столкнуться звезде. Ведь, очевидно, Анна Седокова выносит на публику далеко не все.

Несколько дней назад певица представила поклонникам свой новый трек “Все сложно”. Знаменитость призналась, что написала хит сама, черпая вдохновение из собственной жизни. Некоторых слова брюнетки серьезно насторожили, ведь текст песни повествует о сложных отношениях. Таким образом Седокова будто бы намекнула, что в ее личной жизни не все так гладко, как может показаться со стороны.

Но если трудностями на любовном фронте артистка уже едва ли может кого-то удивить, то своим новым объявлением у нее это сделать получилось. Анна Седокова вышла на связь в социальных сетях и сообщила поклонникам важную новость. Певица решила взять паузу и на какое-то время исчезнуть из поля зрения публики, чтобы поразмышлять о своей жизни.

“Я поняла, что мне нужно немного времени, чтобы понять себя, как я живу. И как я хочу жить. Я беру перерыв в наших с вами отношениях, чтобы разобраться в себе”, – сделала объявление знаменитость.

В записи звезда призвала поклонников слушать новую песню и пообещала вернуться совсем другим человеком. Вероятно, время для себя в тишине действительно пойдет брюнетке на пользу. Ведь, как писали “Дни.ру”, ранее артистка рассказала об эмоциональном истощение, с которым ей пришлось столкнуться. Судя по всему, теперь Анна Седокова делает все, чтобы подобное в ее жизни не повторилось.


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