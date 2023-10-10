Мнение: Самая раздражающая проблема русского айти

Школьнице выдали паспорт без фамилии и без отчества. Имя — и больше ничего. Билеты не купить, карточку не оформить, на Госуслугах не зарегистрироваться. Стипендия, соответственно, тоже в пролёте. Потому что разработчики подобных систем думают спинным мозгом, а вместо профессиональных тестировщиков используют бесплатные жалобы от пользователей.

Проблема вылезла так: девочка родилась в Египте, так что у неё в свидетельстве о рождении стоят только данные родителей и её личное имя. При выдаче паспорта имя из свидетельства о рождении переписали, а отчество и фамилию — уже поленились. Теперь ЗАГС утверждает, что ничего изменить он не имеет права, так как в компьютере даже опции такой нет, и предлагает родителям ребёнка обратиться в суд (ссылка).

Представим на секунду, что было бы, если бы компьютерную систему выдачи паспортов проектировал не важный чиновник, как оно почти всегда бывает в таких случаях, а профессиональный архитектор подобных систем. Он бы сделал примерно следующее:

1. Запросил бы в консульствах и в архивах все образцы свидетельств о рождении всех стран планеты за последние 100 лет. Там немного, меньше 1000 вариантов, из которых подавляющая часть стандартна.

2. Составил бы файлик с правилами по каждой стране. К примеру, если приносят свидетельство о рождении из Египта образца 1980-2016 годов, берём оттуда имя ребёнка, фамилию ставим отцовскую, а отчество генерируем по таблице имён: Аббас — Аббасовна, Азиз — Азизовна, и так далее.

3. Если в региональном ЗАГСе что-то напутали, или если в ЗАГС принесли свидетельство о рождении неизвестного образца, то вот процедура: на такой-то адрес отправляют сканы документов, и ответственный высылает обратно в ЗАГС официальное распоряжение об исправлении. Также ответственный при необходимости обновляет правила обработки иностранных свидетельств о рождении.

4. Если с выдачей паспорта возникла какая-нибудь совсем экзотическая проблема, которую заранее не предусмотрели — допустим, школьник вампир, и на фотографиях получается пустое место вместо лица — проблема летит напрямую к главному разработчику, который сразу же её решает.

Ну, серьёзно, это же паспорт, тоненькая книжечка, вдоль и поперёк изученный документ. Какие могут быть неожиданности с выдачей паспорта в 14 лет? Неверные Ф.И.О.? Плохое фото? Напутали с местом рождения? Опечатка, кривая печать самой книжечки? Это очень короткий список. Решение всех проблем тоже элементарное — исправить ошибку, заменить паспорт. Всё.

Но нет. Элементарнейший случай с халтурным переносом данных из египетского документа система не отрабатывает. Разработчики не подумали, что такое вообще возможно…

Вот это «разработчики не подумали» — настоящий бич российского айти. Не только российского, разумеется, но за российское айти мне особенно обидно, так как наши люди, в отличие от западных болванчиков, мозгами не обделены. Наша проблема не в том, что умных мало, а в том, что к проектированию систем умных не подпускают. Ковыряться в коде, настраивать сервера, рисовать модные интерфейсы — да, вот тут мы наймём большеголовых выпускников ИТМО на неприлично высокую зарплату. Изучить пользовательский опыт, подумать, спланировать надёжную обработку исключений? Вот ещё, такой ерундой заниматься. Планирование — пустая трата времени, сэкономим.

Беда не специфична для паспортных столов, это у нас повсеместно. К примеру, два года назад я писал о проблеме с блокировкой соцкарты в метро (ссылка). Очень коротко: неизвестно почему заблокировали льготную карту, перевыпустить тоже не дали. Явная ошибка, которую все признают, и которую непонятно кто должен исправлять. Тупик. За два года проблему решить не удалось, потом дети выросли, и проблема отпала сама собой, так как право на льготу ушло.

Опять-таки — почему при создании системы льготных карт не предусмотрели элементарную обработку ошибок, почему не предусмотрели ведение журнала блокировок, почему не предусмотрели процедуру ручной разблокировки? Ответ тот же — сэкономили на планировании. Решили не привлекать к планированию специалистов, просто сделать, как получится, и всё.

Дальше, проблемы с приставами. Цитирую из письма:

Как-то в юридической группе обсуждался вопрос человека, у которого совпали Ф.И.О. и дата рождения с осуждённым преступником. У преступника по приговору суда была обязанность компенсировать пострадавшим крупную сумму.

В итоге для невиновного настала непростая жизнь. Купил машину, поехал — через пару дней начинают тормозить на всех постах. Потому что приставы из ФССП наложили на неё запрет. Разобрался, сняли — через день опять наложили. Софт накладывает легко, а снимают люди долго. Кредит взять не может — отказ без объяснения причин. На работу в крупную фирму устроиться не может — собеседование проходит, а потом служба безопасности отказывает, так как они в софте каком-то смотрят. Там целый ряд был описан мытарств у человека. И в итоге часть юристов ему советовали — только эмиграция. Можно суд выиграть, но глобально перебороть в России софт судами не получится.

При этом о смене имени программисты как раз подумали (ну или те, кто ставил им задачи). Чтобы преступники (или должники) не могли так просто уйти от наказания, сменив Ф.И.О., поиск у приставов, в МВД, в Следственном Комитете идёт, сразу включая все предыдущие Ф.И.О., если человек менял.

Иначе все преступники меняли бы Ф.И.О. и точка.

И ещё раз, решение на уровне планирования элементарное — идентифицировать людей не по паспорту, а по ИНН, например, или сделать специальную обработку для различения двойников, или создать белый список для единожды проверенных однофамильцев, или ещё сотня очевидных способов исправить проблему. Но нет. С «сесть и подумать» — полный провал. Делать компьютерные системы, даже очень сложные, у нас умеют. Размышлять в спокойном одиночестве, с бумагой и карандашом — нет.

Предвосхищая классические оправдания — работой с подобными системами я занимаюсь профессионально, так что я полностью уверен, что мои простые рецепты сработают на практике идеально: как стальной ключ, вставленный заводной обезьяне в позвоночник. Никаких технических проблем, чтобы сделать хорошо, не было и нет. Юридические сложности есть, ибо депутаты ленивы и безблагодатны, но юридические сложности почти всегда можно обойти при помощи элементарных костылей.

Чтобы не пинать одно только государство, переключимся на частников. Соцсети типа той, в которой вы читаете мою статью — серьёзный бизнес. Казалось бы, почему бы ответственным за разработку не пригласить в гости опытного блогера, чтобы проконсультироваться с ним по поводу модерации?

Опытный блогер рассказал бы, что соцсети кишат троллями, вандалами, сталкерами, спамерами и сотрудниками ЦИПсО, и что их можно опознать по таким-то очевидным признакам, и что защититься от них можно при помощи набора элементарнейших инструментов типа фильтра стоп-слов, скоринга или шадоу-бана по цифровому слепку. Все эти инструменты известны десятилетиями, и сложного в них ничего нет: любители пишут подобное для защиты своих форумов прямо на коленке, в свободное от основной работы время.

Но нет. Я годами (!) вижу в соцсетях одних и тех же спамеров, одних и тех же безумцев, одних и тех же агитаторов из соседнего государства. Изредка соцсети пытаются их банить, но так медленно и неуклюже, что спамеры просто исправляют три строчки в своих скриптах и спокойно продолжают вредить.

На маркетплейсах, на сайтах заказа билетов, на сайтах новостей — везде одно и то же. Критический дефицит элементарного здравого смысла и категорический отказ планировать хотя бы на шаг-два вперёд.

К лучшему ситуация в ближайшее время изменится очень навряд ли, так как айтишники заняты: у них столько заказов, что они не успевают деньги по карманам рассовывать. Пользователи снова разнылись? Пха! Не до них сейчас, иностранцы с АвтоВАЗа убежали, надо всю айти-инфраструктуру заново отстраивать (ссылка).

Впрочем, есть и хорошие новости. Проблемы с недалёкими айтишниками сильно раздражают, но критичными для подавляющего большинства пострадавших не являются. Некоторые страдают сильнее, вот как тот тёзка преступника или девочка из Египта, но и в этом случае проблему можно или разрешить, или смягчить до удовлетворительного уровня — с привлечением всяких уполномоченных, через суды или каким-нибудь ещё способом. Оформлением машины на родственника, в конце концов, и переходом на здоровый образ жизни безо всяких кредитов.

Может быть, я доживу до момента, когда к разработке компьютерных систем будут привлекать зануд, способных спланировать всё удобно и надёжно. В 2030 или в 2050, не знаю. Пока что, увы, даже предпосылок к этому никаких нет. Всё как в старом анекдоте про прапорщика и обезьяну: «чего тут думать, тут кодить надо!».