 

Пашинян стал лауреатом Нобелевской премии мира

10.10.2023, 13:33, Разное
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В Осло состоялась торжественная церемония оглашения имени лауреата Нобелевской премии мира.

Среди 56 номинантов высокое жюри приняло решение наградить премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Главной заслугой политика, по мнению специалистов, стало разрешение многолетнего конфликта в Нагорном Карабахе.

– Комитет рад отметить высокой наградой выдающегося политика, сумевшего разрешить длившийся десятилетиями кровопролитный конфликт. Многие государства оккупируют чужие территории, но практически никто не отдаёт их добровольно. Предыдущим таким выдающимся политиком был Михаил Горбачёв, – говорится в пресс-релизе.

Организаторы выразили надежду на то, что «пример господина Пашиняна побудит лидеров других государств вернуть земли законным владельцам и навсегда вписать своё имя в историю».

Вместе с почётной грамотой в ноябре этого года Пашиняну вручат чек на 1 млн долларов и контракт на съёмки в рекламе пиццерии. Также ему предложат подписать двухлетний контракт на цикл лекций в ведущих университетах Европы и Северной Америки.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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