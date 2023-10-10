 

Рупор кремлевской пропаганды: Как ХАМАС готовился к атаке на Израиль

10.10.2023, 13:20, Разное
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ХАМАС опубликовал кадры учений, где участников ДРГ готовили к атаке на приграничные укрепления ЦАХАЛ.

Ранее ХАМАС заявлял, что планирование и подготовка заняли у них более года, а в самой атаке участвовало 2 000 человек.

Если судить по видео, ничего особенного и небывалого. Просто подготовка штурмовиков к преодолению инженерно-оборудованной местности.

Причины коллапса обороны ЦАХАЛ на границе с сектором Газа 7 октября по-прежнему вызывают множество вопросов.
Египетская разведка утверждает, что информация о подготовке атаки в Газе, была передана Нетаньяху еще за 10 дней до самой атаки, а Нетаньяху от нее отмахнулся. Нетаньяху утверждает, что такого разговора не было и он информацию от египетской разведки не получал. Собственно, отсюда и отдельные призывы в Израиле убрать Нетаньяху с поста немедленно. Официальная позиция ЦАХАЛ – расследование будет после войны.

Чем занимался тот же Моссад, который должен был выявить по агентурно-техническим каналам такую подготовку, также остается вопросом. В планировании и подготовке принимали участие тысячи членов ХАМАС. Маловероятно, что при таком кол-ве посвященных можно было бы избежать утечки.

PS. В ходе событий 7-9 октября в Израиле погибло 2 гражданина РФ (1 из них погиб при обстреле Сдерота, эмигрировал из Риги в Израиль в 1992 году), еще 4 числятся пропавшими. ХАМАС сообщает, что в плену в Газе есть 1 израильтянин, у которого есть 2-й российский паспорт.
Посольство РФ сообщает, что получены сотни обращений на эвакуацию в Россию. Составляются списки. Эвакуация граждан РФ пройдет через аэропорт Бен-Гурион.

Источник: Colonel Cassad


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