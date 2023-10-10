Минфин предлагает в следующем году рассмотреть приватизацию отдельных активов

Министр финансов РФ Антон Силуанов предложил рассмотреть возможность приватизации отдельных государственных активов в следующем году с сохранением контроля со стороны государства. Он выразил уверенность, что приватизация может стать значимым источником доходов для бюджета.

Силуанов подчеркнул, что это обсуждение имеет более ограниченный характер, а конкретные активы для приватизации будут рассмотрены в правительстве на более поздних этапах. Он не уточнил конкретных примеров, которые могут быть включены в программу приватизации, но подчеркнул важность привлечения частного бизнеса в государственные предприятия с сохранением государственного контроля.

Ранее в апреле глава ВТБ Андрей Костин высказал мнение, что перезапуск программы приватизации в РФ может стать источником финансирования новой модели экономического роста. Несмотря на это, Кремль не высказывал намерения обсуждать перезапуск приватизации. В начале октября Антон Силуанов заявил, что Минфин уже составил список компаний, которые можно рассмотреть для приватизации на следующие три года, однако конкретные названия остаются неизвестными на данный момент.