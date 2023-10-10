 

Два кризиса стали причиной развода Брежневой и Меладзе

10.10.2023, 12:32, Новости дня
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Слухи о том, что Вера Брежнева и Константин Меладзе развелись, ходили давно. Но они не были подтверждены. Поклонники думали, что, возможно, у пары кризис в отношениях. На протяжение года было не понятно, правда ли это или режиссерский вымысел. Однако Вера Брежнева подтвердила слухи на презентации своего нового альбома. Она рассказала, что в ее новых песнях сплошь и рядом переживания, боль, тоска и тому подобное.

Психолог Гуля Галеева в интервью изданию “Страсти” рассказала о возможных причинах развода звёздной пары. По мнению Галеевой предпосылки для развода уже были. И речь идет не о сиюминутном решении.

Трещина в отношениях звезд возникла еще после известных событий февраля 2022 года. Вера Брежнева очертила свою позицию довольно прозрачно, а вот Константин Меладзе – нет. По заявлению психолога, Вера ждала от мужа категоричности и решительности.

Также психолог назвала еще одну важную причину. Дело в том, что у пары серьезная разница в возрасте – 20 лет. Это не могло не сказаться на взаимопонимании. Каждый сейчас проходит свой кризис: Вера – сорока лет, Константин – шестидесяти. Из этого можно сделать вывод, что два кризиса стали причиной развода Брежневой и Меладзе. Потребности людей в таких обстоятельствах разнятся, как выразилась психолог.

Также следует отметить, что после появления новости о разводе Брежневой и Меладзе, многие россияне вспомнили об эффекте бумеранга, как уточнила психолог. Ведь известно, что ранее Вера Брежнева и Константин Меладзе долгое время скрывали свои отношения, в то время, как композитор состоял в официальном браке.


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