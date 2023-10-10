 

“Квадрат старости”: какая деталь во внешнем виде 73-летнего Буйнова насторожила врача

10.10.2023, 12:32, Новости дня
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Александр Буйнов уже долгие годы имеет репутацию ловеласа и покорителя женских сердец. Более того, он продолжает подтверждать эти звания даже в свои 73 года. Несмотря на свой возраст, певец по-прежнему может похвастаться харизмой, обаянием и привлекательным внешним видом. Однако даже ему, как считает эксперт в вопросе внешних преображений, есть куда стремиться.

Пластический хирург Дмитрий Зимин внимательно рассмотрел снимки артиста и озвучил свой вердикт в беседе с изданием “Страсти”. Специалиста насторожила одна деталь во внешнем виде певца, указывающая на его возраст. По мнению эксперта, у любимца публики и похитителя дамских сердец образовался так называемый “квадрат старости”.

Эксперт отметил, что нижняя часть лица звезды претерпела изменения. Как считает врач, с годами кожа знаменитости слегка опустилась. Из-за этого, по мнению специалиста, форма лица певца стала напоминать квадрат. А вот кожу в верхней части, как отметил эксперт, Александр Буйнов смог сохранить в удивительно подтянутом и моложавом виде.

“Ввиду того, что ткани опустились и образовался, как я его называю, “квадрат старости” – лицо квадратное, наметились брыли”, – высказал свое мнение пластический хирург.

И хотя артист все еще может дать фору многим молодым красавцам, пластических хирург уверен, что благодаря подтяжке лица его лицо могло бы стать еще краше. Как известно, у музыканта и без того нет отбоя от поклонниц. Но если бы Александр Буйнов решился на вмешательство, их число, несомненно, стало бы еще больше.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что Буйнов рассказал о борьбе с онкологией.


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