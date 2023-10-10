Скандал в Unity: Джон Ричителло ушел с поста главы

Джон Ричителло, руководивший компанией Unity с 2014 года, объявил о своем уходе с поста главы. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе организации. Эксперты связывают его решение с недавним скандалом, связанным с изменением бизнес-модели Unity для пользователей её игрового движка.

9 октября 2023 года Джон Ричителло покинул должности президента, главного исполнительного директора, председателя и члена совета директоров в компании Unity. Временно его обязанности перешли к Джеймсу Уайтхерсту, бывшему старшему советнику и президенту IBM. Новым председателем совета директоров стал Рулоф Бот, один из основателей Unity.

Официальная причина ухода Ричителло не объявляется, однако это связывают с недавним скандалом, возникшим из-за неудачного решения компании.

В сентябре 2023 года Unity объявила о намерении взимать комиссию с разработчиков, использующих её игровой движок, в зависимости от количества установок их игр. Это вызвало недовольство и протесты со стороны программистов, которые начали бойкотировать Unity и переносить свои проекты на другие движки. В ответ на критику компания извинилась перед разработчиками, изменила свою бизнес-модель и предложила дополнительные льготы клиентам на тарифном плане Personal.

До своего прихода в Unity Джон Ричителло занимал руководящие позиции в Electronic Arts. В геймерском сообществе его отношение к монетизации даже патронов вызывало негодование. “Когда вы играете в Battlefield шесть часов и у вас заканчиваются патроны, а мы предлагаем вам заплатить всего доллар за перезарядку, вы, на самом деле, не так чувствительны к цене”, – заявил он в 2011 году.