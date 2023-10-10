 

Еврейская автономная область по ошибке получила от США 6 истребителей F-16 и ракеты ATACMS

10.10.2023, 11:33, Разное
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Еврейская автономная область по ошибке получила крупную партию военной техники из США – в том числе это 6 истребителей F-16 и неустановленное число ракет ATACMS.

Как сообщили в Пентагоне, груз предназначался для Израиля, но из-за повсеместного внедрения искусственного интеллекта в логистические процессы был доставлен в Россию.

В США полагают, что военный конфликт на Ближнем Востоке чрезвычайно опасен для всего мира: он носит не только территориальный, но и непримиримый религиозный характер, а кроме того, к нему уже сейчас готовы присоединиться различные радикальные мусульманские движения. Поэтому Вашингтон принялся немедленно вооружать израильтян. Один из таких военных грузов был доставлен в Россию.

Американцы утверждают, что власти ЕАО не указали не ошибку и даже подтвердили запрос на поставку, а потом в течение двух дней вели переписку на идише. Они, в частности, предоставили фото уличных граффити с надписью «Сектор Газа», что должно было подтвердить захват территории террористами. Получив оружие, представители российского региона перестали выходить на связь. В Биробиджане отрицают все обвинения и говорят, что с 2019 года в администрации автономной области, а скорее всего и во всём регионе, не осталось людей, умеющих говорить и писать на идише.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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