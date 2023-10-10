“Нужно бежать в бомбоубежище” – Миронова с маленьким сыном пережила тревожные моменты в Израиле

Дочь известного советского актера Мария Миронова поделилась своими чувствами о том, как с маленьким сыном на руках она пережила тревожные моменты в Израиле. “Просыпаемся от сирены, ощущение тревоги, нужно идти в бомбоубежище”, – написала актриса на одной из своих страниц в соцсети. После этого, по словам Марии, она подбежала на ресепшен отеля, и ей сказали, что в этот день 18 апреля вспоминают павших воинов Израиля.

Мария Миронова вспомнила на своей странице в соцсети о дне пребывания на Святой Земле – это было как раз 18 апреля. После того, как она услышала сирены, вместе с сыном Мария отправилась на детскую площадку. Но там тоже звучала сирена. Она звучала везде. “Все замирает как в кино”, – написала Мария.

Она отметила, что движение в Израиле останавливается на момент звучания сирены в этот день 18 апреля. Также актриса написала, что испытывает огромную гордость, назвав “маленькое государство” “цельным в любви и в отношении к людям”.

В заключении своих воспоминаний Мария Миронова призналась в любви Святой Земле. “Любимый Израиль, сил тебе”,– добавила актриса. Публикация вызвала неоднозначную реакцию в комментариях.

Мария Миронова – советская и российская актриса театра и кино, продюсер, народная артистка РФ, дочь известного советского актера Андрея Миронова.