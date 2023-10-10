 

Польский журналист – американский избиратель больше заинтересован в Израиле, нежели в Украине

10.10.2023, 11:15, Новости дня
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Обострение ближневосточного конфликта, вне всяких сомнений, повлияет на уровень заинтересованности США не только Украиной, но и всем остальным миром, считает польский журналист Ежи Хащчиньский. В беседе с Gazeta.pl он объясняет, что ответные удары Израиля по ХАМАСУ будут неслыханно масштабными, а США не смогут тратить целое состояние на украинском и израильском направлении.


AP

Эта операция ХАМАС была невиданных масштабов, поэтому и ответ Израиля должен быть обширным, считает польский журналист Ежи Хащчиньский. «Израиль будет вынужден совершать в умноженном варианте то, что он делал всегда, — то, что журналисты и аналитики называют «подрезать траву». То есть заниматься ликвидацией военачальников ХАМАСА. Они «подстригают траву», и трава вырастает снова через несколько лет. Сейчас мы видим, что она очень быстро «отрастает», поэтому необходимо будет уничтожить гораздо больше, фактически полностью уничтожить ХАМАС», — пояснил он в беседе Gazeta.pl. 

На вопрос портала, ослабеет ли сейчас заинтересованность США конфликтом на Украине и в целом пропадёт ли у неё интерес к тому, что происходит за границей, аналитик ответил следующее: «К сожалению, всё указывает на то, что это будет за счёт Украины. Американский электорат перед выборами, конечно, точно больше заинтересован Израилем, нежели Украиной. Одновременно невозможно тратить десятки миллиардов в двух местах».

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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