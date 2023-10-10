Врач рассказал, зачем сбивать температуру при гриппе и ОРВИ

Врач-отоневролог Виктор Воронов поделился своими мыслями о лечении гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций и предостерег от распространенной ошибки россиян – попыток быстро сбить поднявшуюся температуру.

Многие, заболев, стремятся как можно быстрее покончить с болезнью, принимая медикаменты. Однако, согласно доктору Воронову, это может быть ошибочным подходом. Организму, столкнувшемуся с инфекцией, требуется время для самостоятельной борьбы с патогенами и формирования иммунитета.

Доктор советует не спешить сбивать температуру, если она не достигла критических значений. Он обращает внимание на то, что многие люди сбивают незначительно повышенную температуру и продолжают нормальную повседневную жизнь, при этом принимая лекарства в течение нескольких дней.

Для взрослых показатель температуры, при котором снижение не требуется, составляет 38,5 градусов, а для пожилых людей и детей – 38 градусов. Эксперт подчеркивает, что температура тела является индикатором иммунитета, и слишком раннее её снижение может вызвать дополнительные осложнения.

В случае появления высокой температуры, слабости, жара и головной боли, Воронов рекомендует не принимать препараты, содержащие парацетамол, а обратиться к врачу.