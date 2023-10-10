 

“Живет во лжи с этим белым париком” – Талызина жестко прошлась по Пугачевой

10.10.2023, 10:08, Разное
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В прошлом году многие звезды эстрады приняли решение покинуть Россию по известной для всех причине. Одной из них стала популярная певица, от которой такого никто не ожидал. Правда, если ее супруг часто поливает грязью родные земли, то сама Алла Пугачева приняла решение хранить молчание.

Несмотря на то, что знаменитая певица старается быть за пределами происходящего, многие коллеги по цеху все равно обсуждают поступок Аллы Борисовны. Так, например, Валентина Талызина жестко прошлась по сбежавшей из России Пугачевой. Актриса убеждена, что своими действиями исполнительница хита “Миллион роз” лишилась самого дорогого, что у нее есть – голоса.

Также Валентина Талызина упрекнула Аллу Борисовну в том, что она живет во лжи и потеряла свой статус. Актриса убеждена, что звезда теперь не певица, а бабушка.

“Живёт во лжи с этим белым париком…И сейчас кто она? Бабушка”, – цитирует Царьград звезду фильма “Ирония судьбы, или С лёгким паром!”.

Стоит отметить, что популярная актриса часто обсуждает коллег по цеху, которые уехали за границу и теперь нелестно высказываются о своей Родине. Она убеждена, что такие люди не имеют ни чести, ни совести.

Ранее “Дни.ру” писали, что стало известно о пачке иностранных паспортов у Аллы Пугачевой.


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