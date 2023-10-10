 

Байден вынужден разрываться на два фронта борьбы с террористами

10.10.2023, 10:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Неожиданное нападение ХАМАС вынуждает Вашингтон помогать и Украине, и Израилю, притом что раскол в парламенте затрудняет выделение дополнительных финансов, рассказывает La Nouvelle Tribune. Два параллельных кризиса испытывают на прочность президента Джо Байдена, а также положение США как мирового лидера.


AP

Президент Джо Байден оказался в центре двух серьёзных кризисов и столкнулся со стратегической и дипломатической проблемой, которая испытывает его на прочность, пишет La Nouvelle Tribune. Война в Израиле застала Вашингтон врасплох, а украинский кризис не только испытывает на прочность международные связи, но и американский конгресс.

Палестино-израильский конфликт разразился сразу после того, как советник по национальной безопасности США Джейк Салливан указал на относительное спокойствие в регионе, напоминает издание. Неожиданное нападение ХАМАС осложнило дипломатические усилия по сближению между Израилем и Саудовской Аравией. Байден подчеркнул, что поддержка Иерусалима остаётся неизменной. При этом разлад в палате представителей после отставки спикера затруднит выделение дополнительной помощи.

В то же время положение США на Украине также неустойчивое. Вашингтон продолжает поставлять Киеву вооружение, однако для других видов поддержки требует проведения реформ по борьбе с коррупцией. При этом некоторые западные союзники ставят под сомнение поддержку киевского режима. Для них недавняя передача Нидерландами и Данией киевскому режиму 61 истребителя F-16 стала признаком трудностей Зеленского.

Таким образом, Вашингтон столкнулся одновременно с внешне- и внутриполитическими проблемами, отмечает La Nouvelle Tribune. Раскол в парламенте и отсутствие постоянного спикера ещё больше мешают его правительству принимать действенные меры. В итоге администрация Байдена оказалась на распутье: то, как она справится с двумя кризисами, будет иметь значение не только для стабильности в этих регионах, но и для положения США в качестве мирового лидера.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.10 / Швеция намерена резко усилить видеонаблюдение за гражданами для борьбы с организованной преступностью

10.10 / Польский журналист – американский избиратель больше заинтересован в Израиле, нежели в Украине

10.10 / Мощное землетрясение обострило гуманитарный кризис в Афганистане

10.10 / Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры на севере столицы

10.10 / Чувствую себя инвалидом — украинец, пострадавший в ДТП с кортежем Моравецкого, недоволен лечением в Польше

10.10 / Писториус так и не смог превратить бундесвер в боеспособную армию

10.10 / “Горжусь тем, что я израильтянин” – Галкин* пообещал помогать Израилю

10.10 / «Чепуха и безумие» — жажда власти заставляет серого кардинала Польши демонизировать Германию, разрушая единство Европы

09.10 / Папа не помогал: как сыну Табакова удалось попасть в кино?

09.10 / “Чувства и эмоции”: воссоединившаяся с бывшим Волочкова готовится к особому дню

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика