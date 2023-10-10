Байден вынужден разрываться на два фронта борьбы с террористами

Неожиданное нападение ХАМАС вынуждает Вашингтон помогать и Украине, и Израилю, притом что раскол в парламенте затрудняет выделение дополнительных финансов, рассказывает La Nouvelle Tribune. Два параллельных кризиса испытывают на прочность президента Джо Байдена, а также положение США как мирового лидера.



AP

Президент Джо Байден оказался в центре двух серьёзных кризисов и столкнулся со стратегической и дипломатической проблемой, которая испытывает его на прочность, пишет La Nouvelle Tribune. Война в Израиле застала Вашингтон врасплох, а украинский кризис не только испытывает на прочность международные связи, но и американский конгресс.

Палестино-израильский конфликт разразился сразу после того, как советник по национальной безопасности США Джейк Салливан указал на относительное спокойствие в регионе, напоминает издание. Неожиданное нападение ХАМАС осложнило дипломатические усилия по сближению между Израилем и Саудовской Аравией. Байден подчеркнул, что поддержка Иерусалима остаётся неизменной. При этом разлад в палате представителей после отставки спикера затруднит выделение дополнительной помощи.

В то же время положение США на Украине также неустойчивое. Вашингтон продолжает поставлять Киеву вооружение, однако для других видов поддержки требует проведения реформ по борьбе с коррупцией. При этом некоторые западные союзники ставят под сомнение поддержку киевского режима. Для них недавняя передача Нидерландами и Данией киевскому режиму 61 истребителя F-16 стала признаком трудностей Зеленского.

Таким образом, Вашингтон столкнулся одновременно с внешне- и внутриполитическими проблемами, отмечает La Nouvelle Tribune. Раскол в парламенте и отсутствие постоянного спикера ещё больше мешают его правительству принимать действенные меры. В итоге администрация Байдена оказалась на распутье: то, как она справится с двумя кризисами, будет иметь значение не только для стабильности в этих регионах, но и для положения США в качестве мирового лидера.

—