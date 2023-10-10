На «Первом канале» стартовало ток-шоу по выбору нового названия Украины

В октябре на «Первом канале» состоится премьера шоу «Старший брат», на котором историки, политики и журналисты будут обсуждать варианты нового наименования Украины.

Через два месяца эксперты должны предложить зрителям не менее десяти названий государства, из которых в ходе всероссийского онлайн-голосования россияне выберут итоговый вариант.

– К сожалению, стараниями киевских нацистов термин «Украина» был полностью дискредитирован. Но близок час освобождения этих земель от фашистского ига, поэтому наш святой долг подумать о новом названии уже сейчас, – рассказал ведущий «Старшего брата» Александр Дугин.

Планируется, что по итогам голосования ведущие политические партии России выступят с инициативой переименовать Украину, после чего этот вопрос будет вынесен на рассмотрение Государственной думы. Таким образом, 2024 год крупнейшая страна Европы будет встречать уже с новым названием.

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