 

Ученые обнаружили зависимость между стрессом, депрессией и деменцией

10.10.2023, 9:20, Разное
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Исследование, проведенное на более чем 44 440 пациентах в возрасте от 18 до 65 лет, живущих с хроническим стрессом и/или депрессией, привело к удивительным результатам. Врачи выявили, что люди, страдающие как хроническим стрессом, так и депрессией, имеют в четыре раза больше шансов развить деменцию, включая болезнь Альцгеймера, самую распространенную форму деменции.

Деменция – это серьезный синдром, связанный с постепенным ухудшением функций мозга, который обычно проявляется проблемами с памятью, настроением, поведением и другими изменениями. Он связан с повреждением или гибелью клеток мозга, что может быть вызвано разными причинами, включая накопление аномальных белков или ухудшение кровоснабжения мозга.

Интересно, что дополнительные факторы, такие как диета, курение, ожирение, отсутствие физической активности и высокое кровяное давление, также могут увеличить риск развития деменции.

Исследование подчеркнуло, что стресс играет ключевую роль в этой связи. Люди, страдающие хроническим стрессом или депрессией, имеют более высокую вероятность развить болезнь Альцгеймера. Важно отметить, что у тех, кто испытывает оба этих состояния – стресс и депрессию, риск выше в четыре раза.

Несмотря на это открытие, необходимо провести дополнительные исследования, чтобы полностью понять причинно-следственную связь между стрессом, депрессией и деменцией. Тем не менее, данное исследование дает нам возможность улучшить профилактику и лучше понимать факторы риска этого серьезного заболевания.

Стресс – это также связан с рядом других здоровенных проблем, таких как повышенное артериальное давление, сердечные заболевания, ожирение и диабет. Признаки стресса включают головные боли, мышечное напряжение, проблемы с желудком, боли в груди, учащенное сердцебиение, сексуальные проблемы, трудности с концентрацией внимания, чувство подавленности, беспокойство, забывчивость, раздражительность и нарушения сна и питания.


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