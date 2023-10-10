 

Социальная сеть X удалила аккаунты, связанные с ХАМАС, из-за конфликта в Израиле и Палестине

10.10.2023, 9:20, Разное
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Социальная сеть X, бывшая Twitter, приняла решение удалить множество недавно созданных аккаунтов, связанных с палестинским движением ХАМАС, в свете усиливающегося израильско-палестинского конфликта. Эту информацию предоставила служба безопасности соцсети, пишет агентство РИА Новости.

Согласно заявлению службы безопасности, сеть X предприняла меры по удалению недавно созданных аккаунтов, связанных с ХАМАС, а также удаления нескольких сотен учетных записей из-за попыток манипулирования трендами.

В официальном заявлении подчеркивается, что социальная сеть X активно борется с распространением материалов террористического характера. Также были предприняты меры в отношении десятков тысяч сообщений, содержащих агрессивные высказывания и шокирующие изображения.

Служба безопасности подчеркнула, что X продолжает тщательно отслеживать антисемитские высказывания в сети.

Ранее было сообщено о том, что в разгорающейся международной кибервойне после начала вооруженного конфликта между Израилем и ХАМАС, хакеры из Индии выступили на стороне Израиля. Ранее группировка российских хакеров Killnet также заявила о своих намерениях атаковать все израильские правительственные системы.


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