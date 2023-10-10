Не за границей: Галкин* раскрыл местонахождения своих счетов

В прошлом году многие звезды российской эстрады приняли решение покинуть родную страну по известной для всех причине. Одним из них стал популярный шоумен, который вместе с Аллой Пугачевой и детьми приняли решение уехать в Израиль. Сейчас Максим Галкин* живет там и часто выступает то в США, то в Дубае, то в Казахстане.

На днях артист опубликовал пост, где выразил слова поддержки израильтянам, которые попали под нападение и обстрелы со стороны Палестины. К слову, сам Максим Галкин* сейчас тоже находится в центре страшных событий. В своем видео обращение он заверил, что не собирается покидать Израиль. Сейчас он настроен поддерживать народ. Правда, воевать шоумен все же не решился, пока только собирается пойти сдавать кровь.

В комментариях под постом на Максима Галкина* посыпался шквал негатива. Одна подписчица упрекнула шоумена в том, что его патриотизм связан с тем, что в Израиле у него хранятся все накопления. Однако он заверил, что это не так. Максим Галкин* признался, что деньги и имущества находятся вовсе не за границей.

“Недвижимость и счета в банках остались в России”, – цитирует 360 ведущего, который раскрыл местонахождения своих счетов.

Ранее “Дни.ру” писали, что патриот Израиля Ксения Собчак присоединилась к воинствующему защитнику Максиму Галкину*.

*Максим Галкин внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента.