 

Костомаров заявил о готовности лично испытать новые отечественные протезы

10.10.2023, 9:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Олимпийский чемпион Роман Костомаров со своей женой Оксаной Домниной посетил выставку “Биотехмед” в Сочи. Там спортсмен ознакомился с протезами российского производства и заявил о своей готовности сотрудничать с одним из производителей.

Роман Костомаров готов лично испытать новые отечественные протезы стоп, как он уточнил в интервью Пятому каналу. “Будем тестировать стопы – для лучшей ходьбы”, – прокомментировал Костомаров.

На помощь спортсмена рассчитывает группа компаний “Салют Орто”. Как отметил ее руководитель Иван Худяков, производитель планирует расширить исследования в части практического применения протезов. Фигуристу они предлагают испытать модели, которые можно использовать в различных видах спорта.

Роман Костомаров в начале январе после госпитализации был введен в состояние медикаментозной комы. Во время лечения его подключали к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. В связи с развившимся сепсисом, спортсмену вынужденно ампутировали обе стопы и кисти рук.

Костомаров сумел победить болезнь. Сейчас он проходит реабилитацию и вместе с этим активно занимается спортом. Это и бег, и плавание, и различные физические нагрузки на тренажерах, со спортивным инвентарем. Роман Костомаров постоянно показывает в своих соцсетях, как проходят его тренировки.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.10 / Скандал в Unity: Джон Ричителло ушел с поста главы

10.10 / Еврейская автономная область по ошибке получила от США 6 истребителей F-16 и ракеты ATACMS

10.10 / “Нужно бежать в бомбоубежище” – Миронова с маленьким сыном пережила тревожные моменты в Израиле

10.10 / Безрукова про последнюю встречу с глубоко больным Задорновым: Собирался с силами

10.10 / Врач рассказал, зачем сбивать температуру при гриппе и ОРВИ

10.10 / “Живет во лжи с этим белым париком” – Талызина жестко прошлась по Пугачевой

10.10 / На «Первом канале» стартовало ток-шоу по выбору нового названия Украины

10.10 / Ученые обнаружили зависимость между стрессом, депрессией и деменцией

10.10 / Социальная сеть X удалила аккаунты, связанные с ХАМАС, из-за конфликта в Израиле и Палестине

10.10 / Не за границей: Галкин* раскрыл местонахождения своих счетов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика