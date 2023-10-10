Как эмоциональный интеллект помогает лидерам в бизнесе
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Эмоциональный интеллект, или ЭИ, оказался на переднем плане
в оценке лидерства и успеха в бизнесе. Рилив-терапевт, транс-персональный психолог Надежда Нарутович рассказала, что это не просто модное понятие, а
долгосрочное исследование социальных и психологических аспектов позволяет
утверждать, что ЭИ имеет непосредственное влияние на результаты в деловой
сфере.
Что такое эмоциональный интеллект?
Эмоциональный интеллект – это способность понимать и
управлять своими эмоциями и эмоциями других людей. Он включает в себя умение
распознавать, анализировать и реагировать на эмоции, как собственные, так и
окружающих. Способность эффективно общаться, управлять стрессом и разрешать
конфликты также являются важными элементами ЭИ.
ЭИ в мире бизнеса
Исследователи, занимающиеся влиянием ЭИ на успех в бизнесе,
пришли к удивительным выводам. Например, группа ученых в США в течение долгого
времени изучала секреты личности успешных людей из 500 крупных корпораций
разных отраслей. И результаты этих исследований ошеломляют: умственное развитие
оказалось на втором месте после эмоционального интеллекта влияния на успех в
бизнесе.
Вице-президент крупнейшего банка США подчеркнул, что
“эмоциональный интеллект является основой подготовки руководящих
кадров”.
Исследования в России
Исследования по этой теме проводились и в России. Например,
исследование компании TalentSmart в 2014 году выявило, что 90% успешных
руководителей обладают высокими навыками ЭИ. Эти данные подтверждают, что в
России, как и в мире, ЭИ играет ключевую роль в бизнесе.
Составляющие ЭИ
Эмоциональный интеллект включает в себя несколько ключевых
компонентов:
способность осознавать свои эмоции и их влияние на решения и поведение.
умение устанавливать цели и сохранять мотивацию для их достижения, даже в
трудных ситуациях.
способность контролировать свои эмоции и реакции, не допуская, чтобы они
мешали достижению целей.
умение понимать эмоции и потребности других людей, что помогает в
улучшении межличностных отношений.
коммуникации: навыки эффективной коммуникации, включая умение слушать
и выражать свои мысли и чувства.
Развитие ЭИ
Один из важных моментов заключается в том, что уровень
эмоционального интеллекта не задается генетически и может развиваться в течение
жизни. Это означает, что каждый может работать над своим ЭИ, начиная с
подросткового возраста и продолжая взрослеть. Развитие социальных навыков и
умение правильно управлять своими эмоциями становятся ключом к успеху.
Заключение
Эмоциональный интеллект – это не просто модное понятие, а
ключевой фактор успеха в современном мире бизнеса. Он влияет на наши
межличностные отношения, способность решать проблемы, управлять стрессом и
мотивировать себя и других. Развивать свой ЭИ важно как для личного роста, так
и для достижения успеха в карьере.
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