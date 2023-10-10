Как эмоциональный интеллект помогает лидерам в бизнесе

Эмоциональный интеллект, или ЭИ, оказался на переднем плане

в оценке лидерства и успеха в бизнесе. Рилив-терапевт, транс-персональный психолог Надежда Нарутович рассказала, что это не просто модное понятие, а

долгосрочное исследование социальных и психологических аспектов позволяет

утверждать, что ЭИ имеет непосредственное влияние на результаты в деловой

сфере.

Что такое эмоциональный интеллект?

Эмоциональный интеллект – это способность понимать и

управлять своими эмоциями и эмоциями других людей. Он включает в себя умение

распознавать, анализировать и реагировать на эмоции, как собственные, так и

окружающих. Способность эффективно общаться, управлять стрессом и разрешать

конфликты также являются важными элементами ЭИ.

ЭИ в мире бизнеса

Исследователи, занимающиеся влиянием ЭИ на успех в бизнесе,

пришли к удивительным выводам. Например, группа ученых в США в течение долгого

времени изучала секреты личности успешных людей из 500 крупных корпораций

разных отраслей. И результаты этих исследований ошеломляют: умственное развитие

оказалось на втором месте после эмоционального интеллекта влияния на успех в

бизнесе.

Вице-президент крупнейшего банка США подчеркнул, что

“эмоциональный интеллект является основой подготовки руководящих

кадров”.

Исследования в России

Исследования по этой теме проводились и в России. Например,

исследование компании TalentSmart в 2014 году выявило, что 90% успешных

руководителей обладают высокими навыками ЭИ. Эти данные подтверждают, что в

России, как и в мире, ЭИ играет ключевую роль в бизнесе.

Составляющие ЭИ

Эмоциональный интеллект включает в себя несколько ключевых

компонентов:

Самоосознание:

способность осознавать свои эмоции и их влияние на решения и поведение.

Мотивация:

умение устанавливать цели и сохранять мотивацию для их достижения, даже в

трудных ситуациях.

Саморегуляция:

способность контролировать свои эмоции и реакции, не допуская, чтобы они

мешали достижению целей.

Эмпатия:

умение понимать эмоции и потребности других людей, что помогает в

улучшении межличностных отношений.

Искусство

коммуникации: навыки эффективной коммуникации, включая умение слушать

и выражать свои мысли и чувства.

Развитие ЭИ

Один из важных моментов заключается в том, что уровень

эмоционального интеллекта не задается генетически и может развиваться в течение

жизни. Это означает, что каждый может работать над своим ЭИ, начиная с

подросткового возраста и продолжая взрослеть. Развитие социальных навыков и

умение правильно управлять своими эмоциями становятся ключом к успеху.

Заключение

Эмоциональный интеллект – это не просто модное понятие, а

ключевой фактор успеха в современном мире бизнеса. Он влияет на наши

межличностные отношения, способность решать проблемы, управлять стрессом и

мотивировать себя и других. Развивать свой ЭИ важно как для личного роста, так

и для достижения успеха в карьере.