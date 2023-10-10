 

Как эмоциональный интеллект помогает лидерам в бизнесе

10.10.2023, 7:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эмоциональный интеллект, или ЭИ, оказался на переднем плане
в оценке лидерства и успеха в бизнесе. Рилив-терапевт, транс-персональный психолог Надежда Нарутович рассказала, что это не просто модное понятие, а
долгосрочное исследование социальных и психологических аспектов позволяет
утверждать, что ЭИ имеет непосредственное влияние на результаты в деловой
сфере.

Что такое эмоциональный интеллект?

Эмоциональный интеллект – это способность понимать и
управлять своими эмоциями и эмоциями других людей. Он включает в себя умение
распознавать, анализировать и реагировать на эмоции, как собственные, так и
окружающих. Способность эффективно общаться, управлять стрессом и разрешать
конфликты также являются важными элементами ЭИ.

ЭИ в мире бизнеса

Исследователи, занимающиеся влиянием ЭИ на успех в бизнесе,
пришли к удивительным выводам. Например, группа ученых в США в течение долгого
времени изучала секреты личности успешных людей из 500 крупных корпораций
разных отраслей. И результаты этих исследований ошеломляют: умственное развитие
оказалось на втором месте после эмоционального интеллекта влияния на успех в
бизнесе.

Вице-президент крупнейшего банка США подчеркнул, что
“эмоциональный интеллект является основой подготовки руководящих
кадров”.

Исследования в России

Исследования по этой теме проводились и в России. Например,
исследование компании TalentSmart в 2014 году выявило, что 90% успешных
руководителей обладают высокими навыками ЭИ. Эти данные подтверждают, что в
России, как и в мире, ЭИ играет ключевую роль в бизнесе.

Составляющие ЭИ

Эмоциональный интеллект включает в себя несколько ключевых
компонентов:

  • Самоосознание:
    способность осознавать свои эмоции и их влияние на решения и поведение.
  • Мотивация:
    умение устанавливать цели и сохранять мотивацию для их достижения, даже в
    трудных ситуациях.
  • Саморегуляция:
    способность контролировать свои эмоции и реакции, не допуская, чтобы они
    мешали достижению целей.
  • Эмпатия:
    умение понимать эмоции и потребности других людей, что помогает в
    улучшении межличностных отношений.
  • Искусство
    коммуникации: навыки эффективной коммуникации, включая умение слушать
    и выражать свои мысли и чувства.

    • Развитие ЭИ

    Один из важных моментов заключается в том, что уровень
    эмоционального интеллекта не задается генетически и может развиваться в течение
    жизни. Это означает, что каждый может работать над своим ЭИ, начиная с
    подросткового возраста и продолжая взрослеть. Развитие социальных навыков и
    умение правильно управлять своими эмоциями становятся ключом к успеху.

    Заключение

    Эмоциональный интеллект – это не просто модное понятие, а
    ключевой фактор успеха в современном мире бизнеса. Он влияет на наши
    межличностные отношения, способность решать проблемы, управлять стрессом и
    мотивировать себя и других. Развивать свой ЭИ важно как для личного роста, так
    и для достижения успеха в карьере.


    Смотреть комментарииКомментариев нет

    Добавить комментарий

    Имя обязательно

    Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

    10.10 / Скандал в Unity: Джон Ричителло ушел с поста главы

    10.10 / Еврейская автономная область по ошибке получила от США 6 истребителей F-16 и ракеты ATACMS

    10.10 / “Нужно бежать в бомбоубежище” – Миронова с маленьким сыном пережила тревожные моменты в Израиле

    10.10 / Безрукова про последнюю встречу с глубоко больным Задорновым: Собирался с силами

    10.10 / Врач рассказал, зачем сбивать температуру при гриппе и ОРВИ

    10.10 / “Живет во лжи с этим белым париком” – Талызина жестко прошлась по Пугачевой

    10.10 / На «Первом канале» стартовало ток-шоу по выбору нового названия Украины

    10.10 / Ученые обнаружили зависимость между стрессом, депрессией и деменцией

    10.10 / Социальная сеть X удалила аккаунты, связанные с ХАМАС, из-за конфликта в Израиле и Палестине

    10.10 / Не за границей: Галкин* раскрыл местонахождения своих счетов

    Политика конфиденциальности - GDPR

    Карта сайта →

    По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

    Поддержать проект:

    ЮMoney - 410011013132383
    WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

    18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

    Яндекс.Метрика