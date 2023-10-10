Мнение: Израиль отключает воду

Израиль, честно говоря, продолжает неприятно удивлять – то есть попросту подставляться. Сначала была невероятная «подстава» с самим этим прорывом из сектора Газа на вроде бы укрепленном и переукрепленном всеми возможными способами участке, причем прорыв даже не сумели сразу же купировать (да, похоже, до конца не сумели и до сих пор). Тогда поставили под серьезное сомнение военную силу Израиля и способности его разведки.

Вчера же Израиль заявил о «состоянии войны» и пообещал всех примерно наказать… после чего объявил, что перекроет всякое снабжение сектора Газа ВСЕМ, включая продовольствие, топливо и даже воду. И начал наносить ракетные и бомбовые удары по тамошним многоэтажкам, а воду-таки перекрыл.

Это вообще как? Сейчас, понятно, весь мир в шоке, насмотрелся жутких роликов с убийствами ни в чем не повинных людей – волна сочувствия Израилю обеспечена, гнев и возмущение в адрес террористов невероятны. Но кадры обрушения многоэтажек, в которых без сомнения жили/живут и вполне мирные люди – могут быстро перевернуть общественное мнение. Знаете, многоэтажки – они везде многоэтажки. Выдать их за «военный объект» мало кому удастся.

И это на фоне объявления, что прекращена подача ВОДЫ в 2-миллионный анклав! Читал недавно, что в древности у многих народов вообще было негласное правило – в ВОДЕ человеку отказать нельзя. Отсюда все эти многочисленные истории про странников и калик перехожих, которые стучатся в дома и просят у хозяек «дай воды напиться». Это было именно поэтому – потому что в такой малости не принято было отказывать, вода – это святое. И тем более, надо понимать, это святое на жарком Юге.

И вот Израиль говорит, что «перекрывает снабжение». Водой! Это какая-то совсем уж средневековая мера. Чего добивается еврейское руководство таким образом – хочет, чтобы все 2 миллиона жителей Газы умерли от жажды? Без воды, как известно, люди могут протянуть недолго – буквально 7 или 8 дней. Вода – это не еда (которую, впрочем, тоже перекрыли).

Если честно, трудно даже теоретически подобрать какое-то рациональное объяснение таким мерам, как полное (это подчеркнуло израильское Минобороны) перекрытие снабжения внутрь Газы. Выглядит как прямая заявка на геноцид – всех, включая женщин и детей. При том, что в вылазке в прошлую субботу участвовала тысяча, ну, 5 тысяч жителей Газы – безусловно, кровавых ублюдков и маньяков. 5 тысяч и 2 миллиона – цифры несопоставимы. Можно ли за преступления тысяч убивать жаждой миллионы?

Израиль мало того что подставляется сам – под обвинения в садизме, непропорциональной реакции и даже геноциде. Он подставляет и ту же Европу, переполненную как братьями палестинцев по национальности (арабами), так и их же братьями по вере (мусульманами). У «братьев-мусульман» есть такая, хорошо известная Европе манера – проводить «в знак протеста против действий Израиля» теракты в самой же Европе. Если Израиль продолжит сносить жилые кварталы Газы и морить местных без разбора голодом и жаждой – нет сомнений, что правоверные по всему миру очень сильно возбудятся (кстати, и РФ тоже надо будет приготовиться). И тогда волна сочувствия израильтянам может быстро смениться совсем другими чувствами.

Зачем они всё это творят? Какая цель? Эмоции захлестывают, да; но таким способом ситуацию можно только еще ухудшить.