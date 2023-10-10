Мощное землетрясение обострило гуманитарный кризис в Афганистане

Афганистан продолжает сталкиваться с последствиями серии мощных землетрясений, которые накануне произошли в провинции Герат и унесли жизни почти 3 тыс. человек. Ситуация осложняется из-за того, что система здравоохранения страны находится в тяжёлом положении после свёртывания значительной части иностранной поддержки с приходом к власти «Талибан»*, пишет The Guardian.



AP

Афганистан всё ещё сталкивается с последствиями серии мощных землетрясений, произошедших в западной части страны в субботу. По официальным данным, число погибших в результате катастрофы уже приблизилось к 3 тыс. человек, пишет The Guardian.

В столице провинции Герат люди ночевали в парках и на улицах, опасаясь новых разрушений. «Последние несколько дней были невероятно тревожными. Мы провели последние две ночи в пустыне, и толчки продолжают происходить. Мой двухлетний сын заболел, и его некуда отвезти, чтобы получить медицинскую помощь», — заявил изданию местный житель.

По словам спасателей, поздно вечером в воскресенье они обнаружили еще 350 тел после того, как официальные лица ранее оценили число жертв в 2445 человек. Тем временем медперсонал жаловался на перегрузки. «Каждую минуту сюда прибывают фургоны с трупами. Мы едва справляемся с огромным количеством пострадавших. Я не считал погибших. Наш морг переполнен», — рассказал работник одной из больниц Герата.

Афганистан часто страдает от землетрясений, особенно в горном массиве Гиндукуш. Но талибам, которые захватили власть в стране два года назад, «не хватает опыта борьбы со стихийными бедствиями», считает издание.

На транслируемых по телевидению и публикуемых в соцсетях видео с мест трагедии видно, как члены спасательных групп «Талибана» разбирают завалы, не снимая с плеч автоматы. Кроме того, они используют бульдозеры в пострадавших от землетрясений деревнях, ставя под угрозу жизни выживших, отмечает The Guardian.

Международный комитет спасения предупредил, что отсутствие спасательного оборудования может привести к увеличению числа погибших в западном Афганистане из-за невозможности извлечь людей из-под завалов. Миграционное агентство ООН направило в областную больницу Герата четыре машины скорой помощи вместе с врачами и консультантами-психологами.

«Люди находятся в ужасающих условиях в отдалённых местах, им нужна еда, одежда и кров. Они уже были очень бедными людьми, и сейчас у них ничего не осталось», — заявил представитель Талибана. По данным афганского правительства, в пострадавший район уже прибыла помощь из Ирана и Турции.

Новое землетрясение добавило проблем Афганистану, который уже переживает гуманитарный кризис. После возвращения талибов к власти страна лишилась значительной иностранной поддержки, что серьёзно подорвало её систему здравоохранения, обращает внимание The Guardian.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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