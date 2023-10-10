Ученые из Санкт-Петербурга научились восстанавливать нервы

Ученые из Санкт-Петербурга добились прогресса в области восстановления нервов. Исследователи разработали новый метод, позволяющий восстановить поврежденные нервы с помощью специальных биоматериалов и техник регенерации.

Этот метод основан на использовании полимерных материалов, которые создают фреймворк или каркас для роста нервных клеток. Каркас поддерживает рост и выравнивание нервных волокон, помогая им восстановить связь и сигнальную передачу.

Ученые провели эксперименты на лабораторных животных, которые показали, что этот метод способен успешно восстанавливать поврежденные нервы. Они также заметили, что применение биоматериалов ускоряет процесс регенерации и минимизирует риск осложнений.