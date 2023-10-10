Ученые создали ароматизатор мороженого из пластикового мусора

Ученые разработали инновационный метод переработки пластиковых отходов и создали ароматизатор для мороженого из этих материалов. Использование пластиковых отходов в производстве ароматизаторов для пищевых продуктов представляет собой революцию в утилизации пластика и одновременно открывает новые возможности в пищевой промышленности.

Процесс производства ароматизатора для мороженого из пластикового мусора включает несколько этапов. Сначала пластиковые отходы, такие как пластиковые бутылки, пакеты и другие изделия, подвергаются переработке с использованием новых технологий. Это позволяет разложить пластик на молекулярном уровне, избавившись от его негативного влияния на окружающую среду и здоровье людей.

Затем полученные элементы пластика, такие как полимеры и смолы, проходят специальную обработку, которая позволяет извлечь из них ароматические соединения. Эти соединения используются для создания ароматизаторов для мороженого.