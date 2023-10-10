Буланова сделала заявление о брачном контакте с молодым мужем

Как известно, Татьяне Булановой повезло не только в карьере, но и в личной жизни. В начале июня этого года она вышла замуж за молодого возлюбленного – бизнесмена Валерия Руднева. И пусть далеко не все верят в этот брак из-за разницы в возрасте, сами супруги, кажется, по-настоящему счастливы.

Очевидно, певица души не чает в своем третьем муже и готова ему полностью довериться. Однако злые языки считают иначе, поэтому распускают о паре самые разные слухи. Не так давно в прессе стали поговаривать, что сразу после свадьбы Буланова выдвинула новоиспеченному жесткое требование, вынудив его подписать брачный договор. В новом интервью знаменитость решила прокомментировать эту сплетню.

Как отмечает Пятый канал, артистка заявила, что пока не подписывала никаких бумаг. Более того, звезда дала понять, что отложить этот вопрос было ее решением. По словам Булановой, Руднев предлагал ей заключить договор, и она с ним согласилась. Однако в данный момент певица не торопится этого делать.

“Мы не заключали брачный контракт. Честно говоря, пока серьезно не думала об этом”, – поделилась Татьяна Буланова.

При этом в предыдущем браке с футболистом Владиславом Радимовым знаменитость все же заключала брачный контакт. Благодаря этому, когда грянул развод, ей удалось избежать разбирательств с экс-супругом в суде. Поэтому знаменитость не считает подобную предусмотрительность излишней. Буланова призналась, что не разделяет популярное мнение о том, что брачный контракт разрушает чувства. По ее мнению, в этом скорее виновны неуважение друг к другу и нелюбовь.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что Буланова ответила на вопрос о разрыве с молодым мужем.