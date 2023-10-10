WP – чувствую себя инвалидом — украинец, пострадавший в ДТП с кортежем Моравецкого, недоволен лечением в Польше

На Украине в июле этого года машина из кортежа польского премьер-министра Моравецкого попала в аварию, о которой скорее всего никто не должен был узнать, пишет Wirtualna Polska. Портал рассказывает, что польский автомобиль протаранил украинский, из которого выпал 42-летний мужчина. Его увезли в Польшу на операцию и бросили на произвол судьбы.



АР

Как стало известно порталу Wirtualna Polska, в июле во время визита на Украину одна из машин кортежа премьер-министра Матеуша Моравецкого спровоцировала ДТП. Тогда польский лидер посетил кладбище, почтил памят жертв Волынской резни и поставил символический придорожный деревянный крест рядом с местностью, жителей которой жестоко убили украинцы. Именно по дороге в село произошла авария. Польский автомобиль протаранил стоявшую на обочине машину, водитель которой вылетел в окно и получил серьёзные травмы.

Затем 42-летнего украинца Олега Лищука с многочисленными травмами доставили в украинскую больницу Тернополя, однако, по информации Wirtualna Polska, дипломаты польского посольства настояли на лечении пострадавшего в Польше. Мужчине сделали операцию, а его жене оплатили номер в отеле. На этом всё.

В финансировании же реабилитации украинцу помог уже независимый фонд U-Work. «4 августа мы забрали Олега и его жену из больницы. Они были брошены на произвол судьбы. Поэтому мы о них позаботились», — рассказал порталу Рафал Грабовский из фонда.

Несмотря на операцию и реабилитацию, украинец по-прежнему жалуется на сильную боль, он не в состоянии самостоятельно передвигаться, использует костыли. «Я не могу самостоятельно встать, спустить ноги с кровати, сходить в туалет, я ничего не могу сделать самостоятельно. Я чувствую себя инвалидом. При опускании ноги она опухает и болит. Я не могу обойтись без обезболивающих. Мне нужно принять их за полчаса до того, как я захочу встать и пойти что-нибудь поесть — никуда дальше я просто не смогу дойти. Я принимаю целую горсть лекарств и иду. Потом всегда очень больно. Моя жена рядом со мной, но как долго это может продолжаться?» — рассказал Лищук Wirtualna Polska. Он также признал, что три месяца ждал какой-то помощи от польского государства, но, так её и не получив, сейчас он решил вернуться на Украину.

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