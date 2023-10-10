 

WP – чувствую себя инвалидом — украинец, пострадавший в ДТП с кортежем Моравецкого, недоволен лечением в Польше

10.10.2023, 1:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На Украине в июле этого года машина из кортежа польского премьер-министра Моравецкого попала в аварию, о которой скорее всего никто не должен был узнать, пишет Wirtualna Polska. Портал рассказывает, что польский автомобиль протаранил украинский, из которого выпал 42-летний мужчина. Его увезли в Польшу на операцию и бросили на произвол судьбы.


АР

Как стало известно порталу Wirtualna Polska, в июле во время визита на Украину одна из машин кортежа премьер-министра Матеуша Моравецкого спровоцировала ДТП. Тогда польский лидер посетил кладбище, почтил памят жертв Волынской резни и поставил символический придорожный деревянный крест рядом с местностью, жителей которой жестоко убили украинцы. Именно по дороге в село произошла авария. Польский автомобиль протаранил стоявшую на обочине машину, водитель которой вылетел в окно и получил серьёзные травмы.

Затем 42-летнего украинца Олега Лищука с многочисленными травмами доставили в украинскую больницу Тернополя, однако, по информации Wirtualna Polska, дипломаты польского посольства настояли на лечении пострадавшего в Польше. Мужчине сделали операцию, а его жене оплатили номер в отеле. На этом всё.

В финансировании же реабилитации украинцу помог уже независимый фонд U-Work. «4 августа мы забрали Олега и его жену из больницы. Они были брошены на произвол судьбы. Поэтому мы о них позаботились», — рассказал порталу Рафал Грабовский из фонда. 

Несмотря на операцию и реабилитацию, украинец по-прежнему жалуется на сильную боль, он не в состоянии самостоятельно передвигаться, использует костыли. «Я не могу самостоятельно встать, спустить ноги с кровати, сходить в туалет, я ничего не могу сделать самостоятельно. Я чувствую себя инвалидом. При опускании ноги она опухает и болит. Я не могу обойтись без обезболивающих. Мне нужно принять их за полчаса до того, как я захочу встать и пойти что-нибудь поесть — никуда дальше я просто не смогу дойти. Я принимаю целую горсть лекарств и иду. Потом всегда очень больно. Моя жена рядом со мной, но как долго это может продолжаться?» — рассказал Лищук Wirtualna Polska. Он также признал, что три месяца ждал какой-то помощи от польского государства, но, так её и не получив, сейчас он решил вернуться на Украину.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.10 / Буланова сделала заявление о брачном контакте с молодым мужем

10.10 / Не скучаю: Ярушин высказался об отсутствии Самбурской в новой части сериала “Универ”

10.10 / “Отсутствие культуры и воспитания” Соседов нашел объяснение поступкам Пугачевой

10.10 / Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры на севере столицы

10.10 / Focus – Писториус так и не смог превратить бундесвер в боеспособную армию

10.10 / “Горжусь тем, что я израильтянин”: Галкин* пообещал помогать Израилю

10.10 / Как определить готовность мужчины к серьезным отношениям: неочевидные признаки и красные флаги

10.10 / NYT – «чепуха и безумие» — жажда власти заставляет серого кардинала Польши демонизировать Германию, разрушая единство Европы

09.10 / “Долгое время отмывался”: Билан вспомнил свой самый позорный случай на сцене

09.10 / В каком случае чашка кофе утром опасна для организма: ответ диетолога

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика